ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT
Банк России в результате переговоров с представителями международной платежной системы SWIFT сделал вывод об отсутствии рисков отключения от нее России, заявила в ходе выступления в Государственной Думе первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — сказала она (цитата по ТАСС).
Еще в конце декабря прошлого года Скоробогатова сообщила, что даже в случае отключения России от SWIFT, необходимость в данной системе будет утрачена, когда цифровые валюты разных стран станут использоваться для международных расчетов. По словам представителя ЦБ, над созданием таковых работают регуляторы более 30 государств. При этом Скоробогатова добавила, что SWIFT при желании может стать одной из платформ для цифровой валюты.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. Вопрос об отключении России от системы неоднократно поднимался другими государствами.
29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя решение европейских парламентариев, назвала сценарий отключения России от SWIFT гипотетическим, однако отметила, что власти прорабатывают вопрос о минимизации рисков и экономического ущерба в случае реализации данной угрозы.