ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT

Еще в конце декабря прошлого года Скоробогатова сообщила, что даже в случае отключения России от SWIFT, необходимость в данной системе будет утрачена, когда цифровые валюты разных стран станут использоваться для международных расчетов. По словам представителя ЦБ, над созданием таковых работают регуляторы более 30 государств. При этом Скоробогатова добавила, что SWIFT при желании может стать одной из платформ для цифровой валюты.