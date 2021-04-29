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Европарламент принял резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT

Ведомости

В ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. 

Таким образом, резолюция была принята. В целом она не является обязательной к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу (ЕС).

Основанием для выдвижения резолюции стала не только ситуация на юго-востоке Украины, но и дело основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, а также дипломатический скандал России с Чехией, причиной которого стали утверждения Праги, что ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г. причастны российские спецслужбы.

ЕП предложил также заблокировать активы российских олигархов и их семей в ЕС и аннулировать визы этих людей. Кроме того, в документе говорится о необходимости остановки строительства атомных электростанций «Росатома».

В то же время в ходе выступления в ЕП глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии у союза компетенции для заморозки строительства «Северного потока — 2» или отключения России от SWIFT. Кроме того, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о наличии у страны базы для создания аналога SWIFT.

SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. В настоящий момент к ней подключены свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.

Ранее по теме: Европарламент выдвинул резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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