Европарламент принял резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT
В ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину.
Таким образом, резолюция была принята. В целом она не является обязательной к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу (ЕС).
Основанием для выдвижения резолюции стала не только ситуация на юго-востоке Украины, но и дело основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, а также дипломатический скандал России с Чехией, причиной которого стали утверждения Праги, что ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г. причастны российские спецслужбы.
ЕП предложил также заблокировать активы российских олигархов и их семей в ЕС и аннулировать визы этих людей. Кроме того, в документе говорится о необходимости остановки строительства атомных электростанций «Росатома».
В то же время в ходе выступления в ЕП глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии у союза компетенции для заморозки строительства «Северного потока — 2» или отключения России от SWIFT. Кроме того, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о наличии у страны базы для создания аналога SWIFT.
SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. В настоящий момент к ней подключены свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.