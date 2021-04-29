Европарламент принял резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT

Основанием для выдвижения резолюции стала не только ситуация на юго-востоке Украины, но и дело основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, а также дипломатический скандал России с Чехией, причиной которого стали утверждения Праги, что ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г. причастны российские спецслужбы.