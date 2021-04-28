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Европарламент выдвинул резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT

Ведомости

Группа депутатов Европейского парламента (ЕП) предложила проект резолюции, предполагающий выдвижение требования об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT и остановке строительства «Северного потока — 2». Данный документ опубликован на сайте ЕП, однако пока не принят парламентариями.

Из документа следует, что подобные меры могут быть приняты в случае вторжения России на Украину. Однако в целом они связаны и с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и дипломатическим скандалом России с Чехией, причиной которого стали утверждения Праги, будто ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г. причастны российские спецслужбы.

«ЕС должен четко дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет суровой, поэтому настаивает на том, чтобы в таких обстоятельствах импорт нефти и газа из России в ЕС был немедленно прекращен, Россия отключена от платежной системы SWIFT, все активы в ЕС олигархов, близких к российским властям, и их семей в ЕС должны быть заморожены, а их визы аннулированы», — сказано в проекте резолюции.

В документе также говорится, что ЕП настаивает на том, что Европейский союз (ЕС) должен снизить свою зависимость от российских энергоресурсов, поэтому призывает остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши, а также «спорных атомных электростанций» «Росатома».

В то же время ЕП выразил сожаление из-за того, в каком состоянии в настоящий момент находятся отношения ЕС и России. Причиной этого в Европе назвали «российскую агрессию», продолжающуюся дестабилизацию ситуации на Украине, «враждебное поведение» России в отношении государств — членов ЕС. Такими нападениями парламентарии назвали якобы имевшие место вмешательства Москвы в выборы других стран, кампании по дезинформации, кибератаки и применение химического оружия, а также «значительное ухудшение» ситуации с правами человека в России и нарушением права на свободу выражения мнений и мирных собраний.

В ЕП назвали Россию «важным соседом». Там также призвали Москву прекратить деятельность, нарушающую международные принципы и нормы и угрожающую стабильности в Европе.

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что Россия имеет базу для создания аналога международной межбанковской системы SWIFT. «Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — сказал он.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России. 

Ранее по теме: Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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