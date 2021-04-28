Европарламент выдвинул резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT

«ЕС должен четко дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет суровой, поэтому настаивает на том, чтобы в таких обстоятельствах импорт нефти и газа из России в ЕС был немедленно прекращен, Россия отключена от платежной системы SWIFT, все активы в ЕС олигархов, близких к российским властям, и их семей в ЕС должны быть заморожены, а их визы аннулированы», — сказано в проекте резолюции.