Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России. При этом вопрос об отключении последней от системы неоднократно поднимался странами Запада в рамках ужесточения антироссийских санкций. В декабре с таким предложением выступил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, а 26 апреля идею поддержала крупнейшая фракция Европейского парламента (ЕП) Европейская народная партия (ЕРР), объяснив свою позицию дипломатическим конфликтом страны с Чехией и делом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.