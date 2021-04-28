Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT
Россия имеет базу для создания аналога международной межбанковской системы SWIFT, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — сказал он.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России. При этом вопрос об отключении последней от системы неоднократно поднимался странами Запада в рамках ужесточения антироссийских санкций. В декабре с таким предложением выступил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, а 26 апреля идею поддержала крупнейшая фракция Европейского парламента (ЕП) Европейская народная партия (ЕРР), объяснив свою позицию дипломатическим конфликтом страны с Чехией и делом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
В Кремле подтвердили наличие угрозы отключения России от SWIFT. Однако заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о создании в стране собственной системы передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае реализации угроз Запада.
При этом ранее, в декабре 2020 г., первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что при развитии странами собственных цифровых валют — включая внедрение цифрового рубля в России — SWIFT может утратить свою необходимость. Такой платежный инструмент ЦБ начал разрабатывать в октябре прошлого года и объявил о начале его тестирования в 2022 г.