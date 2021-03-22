Песков оценил возможность отключения России от SWIFT
Россия не может исключать угрозу отключения страны от системы передачи межбанковских платежей SWIFT, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей, действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер» — сказал Песков журналистам.
«Поэтому конечно такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — добавил он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что России пришлось создать свою систему передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае такого отключения.