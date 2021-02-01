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Медведев оценил возможность отключения России от глобальной сети

Ведомости

Россия имеет технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, но доводить до таких крайностей никому не хотелось бы, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», — сказал он. Медведев признал, что обособление российского сегмента интернета — это лишь запасной план на экстремальный случай, если Россию отключат от глобальной сети.

По его словам, ключевые права на управление интернетом принадлежат США. «Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил об угрозах отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Медведев рассказал, что России пришлось создать свою систему передачи информации, чтобы была возможность обмена электронными сообщениями в случае отключения. По словам Медведева, закон о российском сегменте интернета был принят на фоне рисков отключения России от глобальной сети.

Закон о суверенном рунете вступил в силу 1 ноября 2019 г. Он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы рунету. Это же оборудование позволит ведомству фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещенных в России.

Ранее по теме: Закон года. Почему интернет в России не станет суверенным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных