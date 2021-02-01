Медведев оценил возможность отключения России от глобальной сети

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», — сказал он. Медведев признал, что обособление российского сегмента интернета — это лишь запасной план на экстремальный случай, если Россию отключат от глобальной сети.