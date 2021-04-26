В Европарламенте поддержали отключение России от SWIFT
Крупнейшая фракция Европейского парламента (ЕП) Европейская народная партия (ЕРР) поддержала идею отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT в связи с дипломатическим конфликтом страны с Чехией и делом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
«ЕРР поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT», — сказал представитель фракции перед пленарной сессией ЕП (цитата по «РИА Новости»).
ЕРР уже высказывала данную позицию 11 апреля. Тогда председатель партии Манфред Вебер заявил, что Европейский союз (ЕС) и США должны ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья находящегося в исправительной колонии № 2 в Покрове Навального. Масштабное замораживание счетов российских олигархов и отключение страны от SWIFT Вебер назвал «реальными вариантами в случае эскалации».
В Кремле не стали отрицать наличие угрозы отключения России от SWIFT. Однако заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о создании в стране собственной системы передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае реализации угроз Запада.
При этом ранее, в декабре 2020 г., первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что при развитии странами собственных цифровых валют — включая внедрение цифрового рубля в России — SWIFT может утратить свою необходимость. Такой платежный инструмент ЦБ начал разрабатывать в октябре прошлого года и объявил о начале его тестирования в 2022 г.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. Вопрос об отключении России от системы неоднократно поднимался странами Запада.