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В Европарламенте поддержали отключение России от SWIFT

Ведомости

Крупнейшая фракция Европейского парламента (ЕП) Европейская народная партия (ЕРР) поддержала идею отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT в связи с дипломатическим конфликтом страны с Чехией и делом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

«ЕРР поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT», — сказал представитель фракции перед пленарной сессией ЕП (цитата по «РИА Новости»).

ЕРР уже высказывала данную позицию 11 апреля. Тогда председатель партии Манфред Вебер заявил, что Европейский союз (ЕС) и США должны ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья находящегося в исправительной колонии № 2 в Покрове Навального. Масштабное замораживание счетов российских олигархов и отключение страны от SWIFT Вебер назвал «реальными вариантами в случае эскалации».

В Кремле не стали отрицать наличие угрозы отключения России от SWIFT. Однако заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о создании в стране собственной системы передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае реализации угроз Запада.

При этом ранее, в декабре 2020 г., первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что при развитии странами собственных цифровых валют — включая внедрение цифрового рубля в России — SWIFT может утратить свою необходимость. Такой платежный инструмент ЦБ начал разрабатывать в октябре прошлого года и объявил о начале его тестирования в 2022 г.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. Вопрос об отключении России от системы неоднократно поднимался странами Запада.

Ранее по теме: ЦБ заявил об утрате необходимости в SWIFT после внедрения цифрового рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных