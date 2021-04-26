В Европарламенте поддержали отключение России от SWIFT

При этом ранее, в декабре 2020 г., первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что при развитии странами собственных цифровых валют — включая внедрение цифрового рубля в России — SWIFT может утратить свою необходимость. Такой платежный инструмент ЦБ начал разрабатывать в октябре прошлого года и объявил о начале его тестирования в 2022 г.