В Европарламенте назвали условия ожесточения санкций против России
Евросоюз и США должны ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья основателя ФБК (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом заявил председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.
«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — заявил он.
Санкциям в этом случае также должен подвергнуться и газопровод «Северный поток — 2», считает Вебер.
6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».
С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления. По возвращении в Россию его задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет.