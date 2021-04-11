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В Европарламенте назвали условия ожесточения санкций против России

Ведомости

Евросоюз и США должны ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья основателя ФБК (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом заявил председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — заявил он.

Санкциям в этом случае также должен подвергнуться и газопровод «Северный поток — 2», считает Вебер.

6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».

С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления. По возвращении в Россию его задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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