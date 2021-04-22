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В МИД России назвали недопустимым тон Чехии в отношении России

Ведомости

Ультимативный тон Чехии недопустим в отношении России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

«Ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, не допустимы в отношении нашей страны. Но я не думаю, что они этого не знают», — сказала Захарова.

По ее словам, существует общий заказ на подобное поведение, иначе логику действий чешских властей невозможно объяснить. «Все, что происходит, алогично, если мы рассматриваем это в комплексе выстраивания отношений любых – дружеских, соседских, так как мы соседи по континенту, взаимовыгодных или прагматичных с точки зрения общих угроз», — пояснила Захарова.

Она добавила, что сегодня в МИД России пройдет «конкретный разговор» с послом Чехии о том, какие действия Россия предпримет в ответ на новые шаги Чехии.

Ранее сенат Чехии предложил разорвать договор о дружественных отношениях и сотрудничестве с Россией и оставить в стране одного российского дипломата.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.

На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.

Ранее по теме: Дипломатическая напряженность между Россией и Западом растет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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