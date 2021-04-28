Боррель признал отсутствие компетенции у ЕС для отключения России от SWIFT

Ранее группа депутатов ЕП предложила проект резолюции, предполагающий выдвижение требования об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT и остановке строительства «Северного потока — 2». Такие меры могут быть приняты в случае вторжения России на Украину, но в целом они связаны и с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и дипломатическим скандалом России с Чехией. Напряжение в отношениях двух стран возникло после утверждений Праги о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г.