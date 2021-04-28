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Боррель признал отсутствие компетенции у ЕС для отключения России от SWIFT

Ведомости

Евросоюз не имеет компетенции для заморозки строительства газопровода «Северный поток — 2» или отключения России от международной платежной системы SWIFT, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в ходе его выступления на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

«SWIFT — это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции. А "Северный поток" — это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе», — сказал он в ответ на предложения депутатов Европарламента отключить Россию от SWIFT и заморозить «Северный поток — 2».

Ранее группа депутатов ЕП предложила проект резолюции, предполагающий выдвижение требования об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT и остановке строительства «Северного потока — 2». Такие меры могут быть приняты в случае вторжения России на Украину, но в целом они связаны и с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и дипломатическим скандалом России с Чехией. Напряжение в отношениях двух стран возникло после утверждений Праги о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г.

28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что Россия имеет базу для создания аналога SWIFT. Система позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран, к ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее по теме: Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных