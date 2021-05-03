Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

МИД назвал гипотетическим сценарий отключения России от SWIFT

Ведомости

Российские власти рассматривают сценарий отключения России от SWIFT как гипотетический, однако прорабатывают на предмет минимизации рисков и экономического ущерба, рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью RT.

«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам», — заявил она.

По словам Захаровой, сейчас обсуждаются возможные варианты сопряжения «Системы передачи финансовых сообщений» Банка России с иностранными аналогами.

Ранее в ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. Документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу (ЕС).

ЕП предложил также заблокировать активы российских олигархов и их семей в ЕС и аннулировать визы этих людей. Кроме того, в документе говорится о необходимости остановки строительства атомных электростанций «Росатома». В то же время в ходе выступления в ЕП глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии у союза компетенций для подобных санкций. Кроме того, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о наличии у страны базы для создания аналога SWIFT.

SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. В настоящий момент к ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.

Ранее по теме: Европарламент принял резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных