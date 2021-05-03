МИД назвал гипотетическим сценарий отключения России от SWIFT
Российские власти рассматривают сценарий отключения России от SWIFT как гипотетический, однако прорабатывают на предмет минимизации рисков и экономического ущерба, рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью RT.
«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам», — заявил она.
По словам Захаровой, сейчас обсуждаются возможные варианты сопряжения «Системы передачи финансовых сообщений» Банка России с иностранными аналогами.
Ранее в ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. Документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу (ЕС).
ЕП предложил также заблокировать активы российских олигархов и их семей в ЕС и аннулировать визы этих людей. Кроме того, в документе говорится о необходимости остановки строительства атомных электростанций «Росатома». В то же время в ходе выступления в ЕП глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии у союза компетенций для подобных санкций. Кроме того, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о наличии у страны базы для создания аналога SWIFT.
SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. В настоящий момент к ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.