Россияне взяли рекордное число кредитов наличными второй месяц подряд

«Выдачи кредитов наличными в апреле этого года оказались высокими не только по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда из-за начала локдауна банки резко сократили кредитование, но и по сравнению с апрелем 2019 года (рост на 22%). Более того, это абсолютный рекорд выдач в этом сегменте за всю историю российского банковского сектора», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.