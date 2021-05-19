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Россияне взяли рекордное число кредитов наличными второй месяц подряд

Ведомости

Российские банки в апреле выдали россиянам 1,67 млн кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны, говорится в имеющемся в распоряжении «Ведомостей» исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В апреле прошлого года на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений рынок кредитования в России значительно сократился — на 55% в годовом выражении. Тогда граждане получили всего 617 000 ссуд — минимум с января 2017 г. Теперь же зафиксированный прирост составил 171%, или 2,7 раза.

«Выдачи кредитов наличными в апреле этого года оказались высокими не только по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда из-за начала локдауна банки резко сократили кредитование, но и по сравнению с апрелем 2019 года (рост на 22%). Более того, это абсолютный рекорд выдач в этом сегменте за всю историю российского банковского сектора», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте — 1,6 млн кредитов наличными. А до этого в декабре 2019 и 2020 г. — по 1,43 млн ссуд.

Больше всего ссуд в апреле среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, получили жители Москвы (104 000) и ее области (93 000), а также Краснодарского края — 61 000 штук. Меньше всего — граждане из Белгородской области (21 000), Удмуртии (20 000) и Хабаровского края (18 000).

В целом за январь-апрель 2021 г. банки выдали россиянам 5,7 млн кредитов наличными. Этот показатель на 30% превышает значения аналогичного периода прошлого года.

Ранее, 17 мая, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в ходе открытого заседания рабочей группы финансового комитета Госдумы прокомментировала стремительный рост кредитования граждан после падения в пандемию. Она сообщила, что регулятор фиксирует быстрое увеличение долговой нагрузки россиян, из-за чего в некоторых сегментах рынка розничного кредитования стали образовываться «пузыри». Она напомнила, что сейчас долговая нагрузка жителей страны находится на самом высоком в истории уровне. Ранее ЦБ сообщал, что к началу 2021 г. доля платежей по кредитам в ежемесячных доходах граждан достигла 11,7%.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о возникновении «пузырей» на рынке потребительского кредитования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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