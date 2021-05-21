Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

ЦБ назвал риски при идентификации клиентов банков по видео

Ведомости

Услуга дистанционного открытия счетов новым банковским клиентам с использованием видеосвязи сопряжена с существенными рисками, среди которых — применение мошенниками технологии DeepFake, позволяющей подменить изображение человека, следует из отзыва Банка России на законопроект Ассоциации банков России, предполагающий внесение изменений в антиотмывочное законодательство для предоставления банкам возможности удаленно открывать счета новым клиентам, чтобы выдавать им ипотеку.

«Вопрос применения систем видеосвязи или иных технических средств, помимо ЕБС (Единая биометрическая система), для удаленной идентификации клиентов требует существенной проработки», — говорится в отзыве регулятора, который цитирует РБК. Отмечается, что похожие ответы предоставили Минфин и Росфинмониторинг.

Помимо подмены изображения с помощью технологии DeepFake, ЦБ перечислил еще ряд рисков от использования видеосвязи банками. Например, внешность можно подделать «с использованием технологичной маски лица» — 2D- и 3D-маски или профессионального грима.

Также регулятор указал на вероятность полной или частичной подделки документов, удостоверяющих личность, и на отсутствие механизма проверки паспортов. Кроме того, невозможно установить, принадлежит используемый номер телефона клиенту или мошеннику. Наконец, при применении видеосвязи высоки риски в сфере информационной безопасности и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также в сфере финансирования терроризма, считают в ЦБ.

Ранее по теме: Банки протестируют открытие счетов по видеосвязи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных