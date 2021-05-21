ЦБ назвал риски при идентификации клиентов банков по видео

Также регулятор указал на вероятность полной или частичной подделки документов, удостоверяющих личность, и на отсутствие механизма проверки паспортов. Кроме того, невозможно установить, принадлежит используемый номер телефона клиенту или мошеннику. Наконец, при применении видеосвязи высоки риски в сфере информационной безопасности и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также в сфере финансирования терроризма, считают в ЦБ.