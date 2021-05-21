ЦБ назвал риски при идентификации клиентов банков по видео
Услуга дистанционного открытия счетов новым банковским клиентам с использованием видеосвязи сопряжена с существенными рисками, среди которых — применение мошенниками технологии DeepFake, позволяющей подменить изображение человека, следует из отзыва Банка России на законопроект Ассоциации банков России, предполагающий внесение изменений в антиотмывочное законодательство для предоставления банкам возможности удаленно открывать счета новым клиентам, чтобы выдавать им ипотеку.
«Вопрос применения систем видеосвязи или иных технических средств, помимо ЕБС (Единая биометрическая система), для удаленной идентификации клиентов требует существенной проработки», — говорится в отзыве регулятора, который цитирует РБК. Отмечается, что похожие ответы предоставили Минфин и Росфинмониторинг.
Помимо подмены изображения с помощью технологии DeepFake, ЦБ перечислил еще ряд рисков от использования видеосвязи банками. Например, внешность можно подделать «с использованием технологичной маски лица» — 2D- и 3D-маски или профессионального грима.
Также регулятор указал на вероятность полной или частичной подделки документов, удостоверяющих личность, и на отсутствие механизма проверки паспортов. Кроме того, невозможно установить, принадлежит используемый номер телефона клиенту или мошеннику. Наконец, при применении видеосвязи высоки риски в сфере информационной безопасности и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также в сфере финансирования терроризма, считают в ЦБ.