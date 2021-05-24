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Южная Корея начнет тестирование цифровой валюты в августе

Ведомости

Банк Южной Кореи запустит первую фазу тестирования цифровой воны (CBDC) в августе этого года, она продлится до декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление регулятора.

Сейчас южнокорейский Центробанк ищет партнера через процесс открытых торгов для исследования практических аспектов запуска цифровой валюты. В рамках тестирования будет создана платформа, на которой буде проводиться моделирование коммерческих банков и розничных точек, а испытания будут включать оплату с помощью мобильных телефонов, перевод средств и внесение депозитов.

«Шаги, которые мы предпринимаем сейчас — это подготовка к изменениям в быстро меняющейся системе расчетов по платежам», — объяснили в регуляторе. В случае успешного завершения первой фазы испытаний цифровой воны вторая будет запущена в начале 2022 г.

На данный момент о намерении запустить испытания цифровой валюты уже заявил ряд стран Европы и Азии. В апреле тестирование цифровой йены начал Банк Японии. В Китае в том же месяце один из крупнейших ритейлеров JD.com начал использовать систему электронных платежей Народного банка Китая (DCEP) для выплаты некоторым сотрудникам зарплаты, до этого запустив оплату покупок таким способом. Цифровой юань тестируется в Китае с октября 2020 г.

Осенью 2020 г. началось обсуждение концепции цифрового рубля. В апреле Банк России заявил, что его тестирование начнется в первом квартале 2022 г. В регуляторе заявили о необходимости до конца года создать прототип платформы цифрового рубля.

Ранее по теме: ЦБ заявил о старте тестирования цифрового рубля в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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