Южная Корея начнет тестирование цифровой валюты в августе

На данный момент о намерении запустить испытания цифровой валюты уже заявил ряд стран Европы и Азии. В апреле тестирование цифровой йены начал Банк Японии. В Китае в том же месяце один из крупнейших ритейлеров JD.com начал использовать систему электронных платежей Народного банка Китая (DCEP) для выплаты некоторым сотрудникам зарплаты, до этого запустив оплату покупок таким способом. Цифровой юань тестируется в Китае с октября 2020 г.