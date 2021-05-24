Чистая прибыль российских банков по итогам апреля выросла до 202 млрд рублей

«Чистая прибыль сектора за апрель составила 202 млрд руб., что соответствует аннуализированной возвратности на капитал – 22% (в марте – 205 млрд руб. и 22,7%). Количество прибыльных банков снизилось до 221 с 248, но при этом доля прибыльных банков в активах секторах по итогам четырех месяцев 2021 года составила 97%», — говорится в материалах регулятора.