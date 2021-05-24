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Чистая прибыль российских банков по итогам апреля выросла до 202 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам апреля выросла до 202 млрд руб., указано в обзоре Центробанка о развитии банковского сектора.

«Чистая прибыль сектора за апрель составила 202 млрд руб., что соответствует аннуализированной возвратности на капитал – 22% (в марте – 205 млрд руб. и 22,7%). Количество прибыльных банков снизилось до 221 с 248, но при этом доля прибыльных банков в активах секторах по итогам четырех месяцев 2021 года составила 97%», — говорится в материалах регулятора.

В апреле 2020 года банки столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Тогда чистая прибыль сектора составила всего 32 млрд руб.

В ЦБ также рассказали, что общий объем рублевых ликвидных активов банковского сектора в апреле вырос на 500 млрд руб. — до 15,9 трлн руб., главным образом за счет роста фондирования, в результате чего произошло высвобождение ОФЗ, заложенных ранее по операциям репо.

«Объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях», — отмечается в обзоре.

Общий объем средств населения в банках увеличился на 942 млрд руб. (+2,9%) полностью за счет текущих счетов (+1024 млрд руб., или 8,9%).

«Рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из‑за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле», — объяснил регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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