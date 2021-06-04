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ЦБ отозвал лицензию у РФИ Банка

Ведомости

Центробанк отозвал лицензию у АО Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк), говорится на сайте регулятора. Организация занимала 328 место в банковской системе России.

В ЦБ пояснили, что банк проводил непрозрачные операции по расчетам между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Регулятор также аннулировал лицензию РФИ банка на деятельность на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация ЦБ. Организация является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть 100% остатка средств на вкладах, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

28 мая Центробанк отозвал лицензии у «Заубер банка» и банка «ИРС». «Заубер банк» занимал 227 место в банковской системе России, банк «ИРС» — 317 место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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