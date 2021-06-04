ЦБ отозвал лицензию у РФИ Банка
Центробанк отозвал лицензию у АО Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк), говорится на сайте регулятора. Организация занимала 328 место в банковской системе России.
В ЦБ пояснили, что банк проводил непрозрачные операции по расчетам между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Регулятор также аннулировал лицензию РФИ банка на деятельность на рынке ценных бумаг.
В банк назначена временная администрация ЦБ. Организация является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть 100% остатка средств на вкладах, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.
28 мая Центробанк отозвал лицензии у «Заубер банка» и банка «ИРС». «Заубер банк» занимал 227 место в банковской системе России, банк «ИРС» — 317 место.