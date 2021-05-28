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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Ведомости

Центробанк в пятницу отозвал лицензии у «Заубер банка» и банка «ИРС», говорится на сайте регулятора.

Заубер Банк занимал 227 место по величине активов в банковской системе России, банк «ИРС» — 317 место. По данным ЦБ, «Заубер банк» в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже иностранной валюты физлицам и «сомнительные транзитные операции повышенного риска».

Банк «ИРС» также нарушал федеральные законы, заявили в ЦБ. Значительную долю кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. «В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — отметил регулятор.

«Заубер банк» и банк «ИРС» были участниками системы страхования вкладов. В банках назначена временная администрация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных