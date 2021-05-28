ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Заубер Банк занимал 227 место по величине активов в банковской системе России, банк «ИРС» — 317 место. По данным ЦБ, «Заубер банк» в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже иностранной валюты физлицам и «сомнительные транзитные операции повышенного риска».