ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк в пятницу отозвал лицензии у «Заубер банка» и банка «ИРС», говорится на сайте регулятора.
Заубер Банк занимал 227 место по величине активов в банковской системе России, банк «ИРС» — 317 место. По данным ЦБ, «Заубер банк» в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже иностранной валюты физлицам и «сомнительные транзитные операции повышенного риска».
Банк «ИРС» также нарушал федеральные законы, заявили в ЦБ. Значительную долю кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. «В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — отметил регулятор.
«Заубер банк» и банк «ИРС» были участниками системы страхования вкладов. В банках назначена временная администрация.