Госдума приняла закон о праве заемщика отказаться от допуслуг при выдаче кредитов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную уплату страховых взносов на весь срок кредитования», — говорится в сообщении. Также исключается возможность навязывания по кредитным договорам на срок свыше года условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.
Кроме того, согласно документу, отныне банки не смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств для погашения очередного платежа. «Банки больше не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка, например в размере суммы ежемесячного платежа. Не всегда человек может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета», — приводится в сообщении заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее Банк России также предлагал дать заемщикам право в течение 14 дней отказаться от дополнительных услуг, приобретенных при оформлении кредита, сообщали «Ведомостям» в пресс-службе регулятора. Регулятор напоминал, что по российским законам нельзя навязывать людям приобретение дополнительных товаров и услуг при покупке других. Клиенты имеют право отказаться от этого без потери возможности получить кредит или заем.
Сейчас период «охлаждения» в 14 дней действует в сегменте страхования. Клиенты могут отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, однако при этом кредитор может изменить условия кредитования. Аналогичная норма распространяется на договоры коллективного страхования, когда заемщики присоединяются к договору, заключенному кредитором со страховой компанией.