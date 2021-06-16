Госдума приняла закон о праве заемщика отказаться от допуслуг при выдаче кредитов

Кроме того, согласно документу, отныне банки не смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств для погашения очередного платежа. «Банки больше не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка, например в размере суммы ежемесячного платежа. Не всегда человек может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета», — приводится в сообщении заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.