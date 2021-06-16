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Госдума приняла закон о праве заемщика отказаться от допуслуг при выдаче кредитов

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную уплату страховых взносов на весь срок кредитования», — говорится в сообщении. Также исключается возможность навязывания по кредитным договорам на срок свыше года условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Кроме того, согласно документу, отныне банки не смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств для погашения очередного платежа. «Банки больше не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка, например в размере суммы ежемесячного платежа. Не всегда человек может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета», — приводится в сообщении заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее Банк России также предлагал дать заемщикам право в течение 14 дней отказаться от дополнительных услуг, приобретенных при оформлении кредита, сообщали «Ведомостям» в пресс-службе регулятора. Регулятор напоминал, что по российским законам нельзя навязывать людям приобретение дополнительных товаров и услуг при покупке других. Клиенты имеют право отказаться от этого без потери возможности получить кредит или заем. 

Сейчас период «охлаждения» в 14 дней действует в сегменте страхования. Клиенты могут отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, однако при этом кредитор может изменить условия кредитования. Аналогичная норма распространяется на договоры коллективного страхования, когда заемщики присоединяются к договору, заключенному кредитором со страховой компанией. 

Ранее по теме: Кабмин поддержал законопроект о запрете банкам навязывать допуслуги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных