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Кабмин поддержал законопроект о запрете банкам навязывать допуслуги

Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете кредиторам проставлять в договоре потребительского займа отметки о согласии заемщика с условиями соглашения и предоставлением дополнительных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение правительства. 

«Законопроект направлен на недопущение нарушений прав потребителей финансовых услуг, выраженных в заключении кредитных договоров (договоров займа) на неясных, навязанных банками условиях. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе. 

Ранее Банк России предлагал дать заемщикам право в течение 14 дней отказаться от дополнительных услуг, приобретенных при оформлении кредита, сообщали «Ведомостям» в пресс-службе регулятора. 

Банк России напоминал, что по российским законам нельзя навязывать людям приобретение дополнительных товаров и услуг при покупке других. Клиенты имеют право отказаться от этого без потери возможности получить кредит или заем, а также при компенсации исполнителю фактически понесенных расходов. 

Сейчас период «охлаждения» в 14 дней действует в сегменте страхования. Клиенты могут отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, однако при этом кредитор может изменить условия кредитования. Аналогичная норма распространяется на договоры коллективного страхования, когда заемщики присоединяются к договору, заключенному кредитором со страховой компанией. 

Ранее по теме: МФО навязывают клиентам абсурдные услуги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных