Кабмин поддержал законопроект о запрете банкам навязывать допуслуги

Сейчас период «охлаждения» в 14 дней действует в сегменте страхования. Клиенты могут отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, однако при этом кредитор может изменить условия кредитования. Аналогичная норма распространяется на договоры коллективного страхования, когда заемщики присоединяются к договору, заключенному кредитором со страховой компанией.