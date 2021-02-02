Кабмин поддержал законопроект о запрете банкам навязывать допуслуги
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете кредиторам проставлять в договоре потребительского займа отметки о согласии заемщика с условиями соглашения и предоставлением дополнительных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение правительства.
«Законопроект направлен на недопущение нарушений прав потребителей финансовых услуг, выраженных в заключении кредитных договоров (договоров займа) на неясных, навязанных банками условиях. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.
Ранее Банк России предлагал дать заемщикам право в течение 14 дней отказаться от дополнительных услуг, приобретенных при оформлении кредита, сообщали «Ведомостям» в пресс-службе регулятора.
Банк России напоминал, что по российским законам нельзя навязывать людям приобретение дополнительных товаров и услуг при покупке других. Клиенты имеют право отказаться от этого без потери возможности получить кредит или заем, а также при компенсации исполнителю фактически понесенных расходов.
Сейчас период «охлаждения» в 14 дней действует в сегменте страхования. Клиенты могут отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, однако при этом кредитор может изменить условия кредитования. Аналогичная норма распространяется на договоры коллективного страхования, когда заемщики присоединяются к договору, заключенному кредитором со страховой компанией.