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МФО навязывают клиентам абсурдные услуги

При займе в 5000 рублей объем навязанных услуг может достичь 2500 рублей
Михаил Сидоров
Евгений Разумный / Ведомости

В 2020 г. количество жалоб на навязывание дополнительных услуг микрофинансовыми организациями (МФО) увеличилось более чем втрое по сравнению с 2019 г., свидетельствуют данные Банка России. Значительная часть жалоб связана с навязыванием клиентам дополнительных платных услуг, зачастую бессмысленных. Причем цена этих услуг может достигать неадекватных величин – например, на заем в 5000 руб. могут накрутить допуслуг на 2500 руб.

Аналитический портал Zaim.com, проведя исследование среди 40 МФО, предоставляющих займы онлайн, выявил наиболее часто встречающиеся дополнительные услуги, за которые заемщиков вынуждают платить. В топ вошли страхование (стоимость – около 7–10% от суммы займа), «народный поручитель» (за 5% от суммы займа на специальном сервере можно найти себе поручителя), юридическая и медицинская поддержка (по 900 руб. за каждый вид), предоставление доступа к системе оплаты займа через личный кабинет (5% от суммы займа) с отдельной платой за разблокировку личного кабинета – 2500 руб.

Плюс по мелочи: проверка банковской карты – 100 руб. («Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о клиенте сервисной организации, ответственной за обработку данных, с целью получения заключения о возможности факта мошеннических действий», – поясняется на сайте одной МФО); «снижение ставки» – 100 руб. (включает «сбор, обработку и техническую передачу информации о клиенте заимодавцу с целью получения возможности снижения условий по договору займа»). Кроме того, зачастую заемщика заставляют платить за анализ его же кредитной истории, что требуется самой МФО, а не клиенту. Такса – от 150 до 1500 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных