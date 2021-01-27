МФО навязывают клиентам абсурдные услуги

Плюс по мелочи: проверка банковской карты – 100 руб. («Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о клиенте сервисной организации, ответственной за обработку данных, с целью получения заключения о возможности факта мошеннических действий», – поясняется на сайте одной МФО); «снижение ставки» – 100 руб. (включает «сбор, обработку и техническую передачу информации о клиенте заимодавцу с целью получения возможности снижения условий по договору займа»). Кроме того, зачастую заемщика заставляют платить за анализ его же кредитной истории, что требуется самой МФО, а не клиенту. Такса – от 150 до 1500 руб.