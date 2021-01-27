МФО навязывают клиентам абсурдные услуги

МФО навязывают клиентам абсурдные услугиПри займе в 5000 рублей объем навязанных услуг может достичь 2500 рублей
В 2020 г. количество жалоб на навязывание дополнительных услуг микрофинансовыми организациями (МФО) увеличилось более чем втрое по сравнению с 2019 г., свидетельствуют данные Банка России. Значительная часть жалоб связана с навязыванием клиентам дополнительных платных услуг, зачастую бессмысленных. Причем цена этих услуг может достигать неадекватных величин – например, на заем в 5000 руб. могут накрутить допуслуг на 2500 руб.
Аналитический портал Zaim.com, проведя исследование среди 40 МФО, предоставляющих займы онлайн, выявил наиболее часто встречающиеся дополнительные услуги, за которые заемщиков вынуждают платить. В топ вошли страхование (стоимость – около 7–10% от суммы займа), «народный поручитель» (за 5% от суммы займа на специальном сервере можно найти себе поручителя), юридическая и медицинская поддержка (по 900 руб. за каждый вид), предоставление доступа к системе оплаты займа через личный кабинет (5% от суммы займа) с отдельной платой за разблокировку личного кабинета – 2500 руб.
Плюс по мелочи: проверка банковской карты – 100 руб. («Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о клиенте сервисной организации, ответственной за обработку данных, с целью получения заключения о возможности факта мошеннических действий», – поясняется на сайте одной МФО); «снижение ставки» – 100 руб. (включает «сбор, обработку и техническую передачу информации о клиенте заимодавцу с целью получения возможности снижения условий по договору займа»). Кроме того, зачастую заемщика заставляют платить за анализ его же кредитной истории, что требуется самой МФО, а не клиенту. Такса – от 150 до 1500 руб.