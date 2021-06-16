Госдума одобрила запрет общения коллекторов с родными и близкими должника

«Введен безусловный запрет на общение коллекторов со всеми гражданами, кроме должников», — говорится в сообщении. Исключение составляют лишь те случаи, когда предварительно получено письменное согласие на такое общение. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующее законодательство «содержит дискриминационное положение», согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, соседями либо другими лицами без их согласия и с согласия должника.