Госдума одобрила запрет общения коллекторов с родными и близкими должника
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает коллекторам общаться с родными, близкими и знакомыми должников, определив такую практику как неправомерное давление на граждан. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Введен безусловный запрет на общение коллекторов со всеми гражданами, кроме должников», — говорится в сообщении. Исключение составляют лишь те случаи, когда предварительно получено письменное согласие на такое общение. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующее законодательство «содержит дискриминационное положение», согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, соседями либо другими лицами без их согласия и с согласия должника.
«Цель законопроекта — восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия», — следует из записки.
Минюст анонсировал и другое изменение правил общения коллекторов с должниками в феврале 2020 г. В частности, коллекторам и сотрудникам банков предложили представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов. Профессиональных взыскателей таким образом хотели защитить от агрессии должников.
Закон в его действующей редакции обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками. В то же время правозащитники отмечали, что на коллекторов с цифровыми идентификаторами невозможно подать жалобу. Предложение Минюста пока не получило дальнейшего хода.