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Госдума одобрила запрет общения коллекторов с родными и близкими должника

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает коллекторам общаться с родными, близкими и знакомыми должников, определив такую практику как неправомерное давление на граждан. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Введен безусловный запрет на общение коллекторов со всеми гражданами, кроме должников», — говорится в сообщении. Исключение составляют лишь те случаи, когда предварительно получено письменное согласие на такое общение. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующее законодательство «содержит дискриминационное положение», согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, соседями либо другими лицами без их согласия и с согласия должника.

«Цель законопроекта — восстановить нарушенное пра­во граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллектора­ми и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия», — следует из записки.

Минюст анонсировал и другое изменение правил общения коллекторов с должниками в феврале 2020 г. В частности, коллекторам и сотрудникам банков предложили представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов. Профессиональных взыскателей таким образом хотели защитить от агрессии должников.

Закон в его действующей редакции обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками. В то же время правозащитники отмечали, что на коллекторов с цифровыми идентификаторами невозможно подать жалобу. Предложение Минюста пока не получило дальнейшего хода.

Ранее по теме: В Госдуме предложили лишить коллекторов пенсии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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