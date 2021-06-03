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В Госдуме предложили лишить коллекторов пенсии

Ведомости

Людей, занимавшихся коллекторской деятельностью, нужно лишить пенсии. С таким предложением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

«Законодательно нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы. Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — сказал депутат. По его словам, коллекторы должны просить прощения у общества.

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В марте глава Госдумы Вячеслав Володин представил на утверждение парламента законопроект о включении в Уголовный кодекс новой статьи (ст. 172.4), предусматривающей уголовную ответственность за угрозы и порчу имущества. За незаконные методы возврата долгов коллекторам будет грозить до 12 лет тюрьмы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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