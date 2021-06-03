В Госдуме предложили лишить коллекторов пенсии
Людей, занимавшихся коллекторской деятельностью, нужно лишить пенсии. С таким предложением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.
«Законодательно нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы. Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — сказал депутат. По его словам, коллекторы должны просить прощения у общества.
В марте глава Госдумы Вячеслав Володин представил на утверждение парламента законопроект о включении в Уголовный кодекс новой статьи (ст. 172.4), предусматривающей уголовную ответственность за угрозы и порчу имущества. За незаконные методы возврата долгов коллекторам будет грозить до 12 лет тюрьмы.