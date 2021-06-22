Раскрыта новая схема обмана с помощью «беспроцентных» кредитов
Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – «социальных инженеров». Мошенники придумали новую схему обмана: они выманивают деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя международной платежной системы Visa в России Михаила Бернера.
«В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», — рассказал Бернер.
Аферисты просят потенциальную жертву предоставить данные банковской карты, якобы чтобы перечислить на нее деньги и оплатить комиссию за посредничество. В это время мошенники списывают деньги с карты.
Также выросло число фальшивых сайтов, которые предлагают купить онлайн медицинские товары, которые временно стали дефицитом – маски, антисептики – с большими скидками. Основная задача таких сайтов – заставить жертву перевести деньги мошенникам или выманить у клиента платежную информацию. По мнению Бернера, самый эффективный способ борьбы с мошенничеством – повышение финансовой грамотности владельцев карт.
По данным ЦБ, в первом квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%. Ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. Средний чек по успешной мошеннической операции, по словам Кузнецова, находится на уровне 8 тыс. руб