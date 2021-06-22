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Раскрыта новая схема обмана с помощью «беспроцентных» кредитов

Ведомости

Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – «социальных инженеров». Мошенники придумали новую схему обмана: они выманивают деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя международной платежной системы Visa в России Михаила Бернера.

«В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», — рассказал Бернер.

Аферисты просят потенциальную жертву предоставить данные банковской карты, якобы чтобы перечислить на нее деньги и оплатить комиссию за посредничество. В это время мошенники списывают деньги с карты.

Также выросло число фальшивых сайтов, которые предлагают купить онлайн медицинские товары, которые временно стали дефицитом – маски, антисептики – с большими скидками. Основная задача таких сайтов – заставить жертву перевести деньги мошенникам или выманить у клиента платежную информацию. По мнению Бернера, самый эффективный способ борьбы с мошенничеством – повышение финансовой грамотности владельцев карт.

По данным ЦБ, в первом квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%. Ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. Средний чек по успешной мошеннической операции, по словам Кузнецова, находится на уровне 8 тыс. руб

Ранее по теме: Сбербанк рассказал о «терпеливых» телефонных мошенниках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных