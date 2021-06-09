Сбербанк рассказал о «терпеливых» телефонных мошенниках

«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств», — добавил Кузнецов. Он посоветовал тем, кто столкнется с таким видом мошенничества, перепроверить информацию о компании, позвонить в нее, почитать отзывы в интернете.



Ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. Средний чек по успешной мошеннической операции, по словам Кузнецова, находится на уровне 8 тыс. руб. По данным ЦБ, в первом квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.