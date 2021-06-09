Сбербанк рассказал о «терпеливых» телефонных мошенниках
Мошенникам становится сложнее обманывать людей из-за повышения уровня киберграмотности граждан и технических средств защиты, поэтому они разрабатывают «терпеливые» схемы мошенничества, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
По его словам, аферисты придумали схему обмана под видом трудоустройства. Мошенник звонит потенциальной жертве под видом рекрутера и предлагает ей высокооплачиваемую должность. Общение с жертвой длится несколько дней. Мошенник может провести собеседование по видеосвязи, по итогам которого многие люди верят, что получили работу в хорошей компании с высокой зарплатой.
«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств», — добавил Кузнецов. Он посоветовал тем, кто столкнется с таким видом мошенничества, перепроверить информацию о компании, позвонить в нее, почитать отзывы в интернете.
Ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. Средний чек по успешной мошеннической операции, по словам Кузнецова, находится на уровне 8 тыс. руб. По данным ЦБ, в первом квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.