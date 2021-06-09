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Сбербанк рассказал о «терпеливых» телефонных мошенниках

Ведомости

Мошенникам становится сложнее обманывать людей из-за повышения уровня киберграмотности граждан и технических средств защиты, поэтому они разрабатывают «терпеливые» схемы мошенничества, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По его словам, аферисты придумали схему обмана под видом трудоустройства. Мошенник звонит потенциальной жертве под видом рекрутера и предлагает ей высокооплачиваемую должность. Общение с жертвой длится несколько дней. Мошенник может провести собеседование по видеосвязи, по итогам которого многие люди верят, что получили работу в хорошей компании с высокой зарплатой.

«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств», — добавил Кузнецов. Он посоветовал тем, кто столкнется с таким видом мошенничества, перепроверить информацию о компании, позвонить в нее, почитать отзывы в интернете.

Ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. Средний чек по успешной мошеннической операции, по словам Кузнецова, находится на уровне 8 тыс. руб. По данным ЦБ, в первом квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.

Ранее по теме: Мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян более 3 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных