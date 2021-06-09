Мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян более 3 млрд рублей

«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тыс. руб.», — сказал Кузнецов. По данным Банка России, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 г. выросло на 88% по сравнению с 2019 г. Один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 тыс. до 7 тыс. звонков в сутки, рассказал он.