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Мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян более 3 млрд рублей

Ведомости

Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб., заявил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тыс. руб.», — сказал Кузнецов. По данным Банка России, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 г. выросло на 88% по сравнению с 2019 г. Один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 тыс. до 7 тыс. звонков в сутки, рассказал он.

По словам Кузнецова, мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных. По итогам его изучения компания нашла 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. Чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений и интернет-магазинов, отметил он.

Ранее Банк России сообщил, что в первом квартале текущего года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от граждан на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.

Ранее по теме: В Сбербанке рассказали о схеме работы мошеннических колл-центров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных