Мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян более 3 млрд рублей
Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб., заявил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тыс. руб.», — сказал Кузнецов. По данным Банка России, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 г. выросло на 88% по сравнению с 2019 г. Один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 тыс. до 7 тыс. звонков в сутки, рассказал он.
По словам Кузнецова, мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных. По итогам его изучения компания нашла 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. Чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений и интернет-магазинов, отметил он.
Ранее Банк России сообщил, что в первом квартале текущего года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от граждан на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.