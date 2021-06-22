Почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию

Почти два миллиона россиян в прошлом году не обратились за выплатой положенной им накопительной пенсии или не получили ее, так как она не была им назначена, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные актуарных заключений за 2020 г. по 15 крупнейшим в стране негосударственным пенсионным фондам (НПФ).