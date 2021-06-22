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Почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию

Ведомости

Почти два миллиона россиян в прошлом году не обратились за выплатой положенной им накопительной пенсии или не получили ее, так как она не была им назначена, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные актуарных заключений за 2020 г. по 15 крупнейшим в стране негосударственным пенсионным фондам (НПФ). 

Как отмечает издание, большая часть этих лиц — из НПФ «Открытие» (605 тыс.), «Будущее» (почти 419 тыс.), «Газфонда Пенсионные накопления» (319 тыс.) и НПФ Сбербанка (157,2 тыс.). При этом средний размер пенсионного счета во второй из перечисленных организаций составляет 7000 — 10 000 руб., а в остальных варьируется от 5500 до 10 400 руб. 

Причиной, по которой граждане не забирают положенные им средства, по мнению представителей НПФ, является тот факт, что людям о них неизвестно. Как уточнили в Министерстве труда, с 2019 г. постепенно увеличивается возраст выхода на страховую пенсию по старости, тогда как возраст получения пенсионных накоплений остается прежним.

«Не все граждане знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой», — пояснили гендиректора НПФ Сбербанка и «ВТБ пенсионный фонд» Александр Зарецкий и Лариса Горчаковская. Это, в свою очередь, связано с устаревшими базами данных с неактуальными контактными данными. В результате, по оценке руководителя проекта Pensopathology Евгения Биезбардиса, сообщения о возможности получения накопительной пенсии доходят до адресата только в 15% случаев. 

Проблема состоит еще и в том, что сейчас НПФ не обязаны информировать граждан о наступлении пенсионных оснований, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. 

«Необходимо изменить регуляторику в целях упрощения получения маленьких сумм из НПФ или переводить пенсионные накопления "потерявшихся" клиентов в ПФР», — заявил заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев.

Ранее по теме: ЦБ готов поддержать введение налогового вычета на накопительную пенсию россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных