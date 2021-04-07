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ЦБ готов поддержать введение налогового вычета на накопительную пенсию россиян

Ведомости

Банк России готов концептуально поддержать введение налогового вычета на накопительную пенсию, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в ответ на обращение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

АНПФ и НАПФ несколько раз предлагали ввести в России отдельный налоговый вычет для граждан, которые копят на пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — наподобие существующего для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Ассоциации НПФ предложили установить лимит, с которого будет рассчитываться налоговый вычет, в размере 400 тыс. руб., или 6% от зарплаты. Такой же лимит установлен для налогового вычета по ИИС-1. Максимальный размер вычета составит 52 тыс. руб.

В письме говорится, что ЦБ готов концептуально поддержать предложение ассоциаций, потому что такая мера поможет уравнять конкурентные условия для различных финансовых организаций и увеличит стимулы для формирования долгосрочных сбережений.

В пресс-службе ЦБ изданию подтвердили позицию регулятора. Вопрос обсуждается с участниками рынка и заинтересованными госорганами, после обсуждения будут сформулированы конкретные предложения, сообщили в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных