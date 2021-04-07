ЦБ готов поддержать введение налогового вычета на накопительную пенсию россиян

Ассоциации НПФ предложили установить лимит, с которого будет рассчитываться налоговый вычет, в размере 400 тыс. руб., или 6% от зарплаты. Такой же лимит установлен для налогового вычета по ИИС-1. Максимальный размер вычета составит 52 тыс. руб.