ЦБ готов поддержать введение налогового вычета на накопительную пенсию россиян
Банк России готов концептуально поддержать введение налогового вычета на накопительную пенсию, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в ответ на обращение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
АНПФ и НАПФ несколько раз предлагали ввести в России отдельный налоговый вычет для граждан, которые копят на пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — наподобие существующего для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Ассоциации НПФ предложили установить лимит, с которого будет рассчитываться налоговый вычет, в размере 400 тыс. руб., или 6% от зарплаты. Такой же лимит установлен для налогового вычета по ИИС-1. Максимальный размер вычета составит 52 тыс. руб.
В письме говорится, что ЦБ готов концептуально поддержать предложение ассоциаций, потому что такая мера поможет уравнять конкурентные условия для различных финансовых организаций и увеличит стимулы для формирования долгосрочных сбережений.
В пресс-службе ЦБ изданию подтвердили позицию регулятора. Вопрос обсуждается с участниками рынка и заинтересованными госорганами, после обсуждения будут сформулированы конкретные предложения, сообщили в ЦБ.