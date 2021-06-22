Средний размер потребкредита в России сократился впервые с декабря

На протяжении всего текущего года средний чек данного вида ссуд ежемесячно возрастал. В апреле он впервые в истории рынка превысил 300 тыс. руб., достигнув отметки в 301,7 тыс. руб. В то же время майский показатель все еще выше значения марта, тогда оно составило 273 тыс. руб.