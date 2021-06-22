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Средний размер потребкредита в России сократился впервые с декабря

Ведомости

Средний размер потребительского кредита в России в мае составил 294,5 тыс. руб., сократившись впервые с декабря прошлого года, следует из результатов исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). 

На протяжении всего текущего года средний чек данного вида ссуд ежемесячно возрастал. В апреле он впервые в истории рынка превысил 300 тыс. руб., достигнув отметки в 301,7 тыс. руб. В то же время майский показатель все еще выше значения марта, тогда оно составило 273 тыс. руб.

В то же время в годовом выражении средний размер потребкредита в последний месяц весны увеличился на 43,6%, отметили аналитики. Так, в тот же месяц 2020 г. он был на уровне 205 тыс. руб.

Среди 30 регионов — лидеров России по объемам данного типа кредитования сильнее всего средний чек ссуды на покупку потребительских товаров сократился по сравнению с апрелем в Приморском крае: на 10,3% — до 287,9 тыс. руб. Также снижение на 6,4% и 5,8% — до 237,7 тыс. руб. и 230,9 тыс. руб. соответственно — отмечено в Волгоградской области и Краснодарском крае.

Вопреки общей тенденции, в ряде регионов средний размер потребкредита вырос в месячном выражении. Так произошло в Якутии (+9,4%), Тюменской области (+4,1%), в Алтайском крае (+1,1%) и Московской области (+1,1%). В Москве показатель снизился на 3,8%, а в Санкт-Петербурге остался без изменений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных