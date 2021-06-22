Средний размер потребкредита в России сократился впервые с декабря
Средний размер потребительского кредита в России в мае составил 294,5 тыс. руб., сократившись впервые с декабря прошлого года, следует из результатов исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).
На протяжении всего текущего года средний чек данного вида ссуд ежемесячно возрастал. В апреле он впервые в истории рынка превысил 300 тыс. руб., достигнув отметки в 301,7 тыс. руб. В то же время майский показатель все еще выше значения марта, тогда оно составило 273 тыс. руб.
В то же время в годовом выражении средний размер потребкредита в последний месяц весны увеличился на 43,6%, отметили аналитики. Так, в тот же месяц 2020 г. он был на уровне 205 тыс. руб.
Среди 30 регионов — лидеров России по объемам данного типа кредитования сильнее всего средний чек ссуды на покупку потребительских товаров сократился по сравнению с апрелем в Приморском крае: на 10,3% — до 287,9 тыс. руб. Также снижение на 6,4% и 5,8% — до 237,7 тыс. руб. и 230,9 тыс. руб. соответственно — отмечено в Волгоградской области и Краснодарском крае.
Вопреки общей тенденции, в ряде регионов средний размер потребкредита вырос в месячном выражении. Так произошло в Якутии (+9,4%), Тюменской области (+4,1%), в Алтайском крае (+1,1%) и Московской области (+1,1%). В Москве показатель снизился на 3,8%, а в Санкт-Петербурге остался без изменений.