Средний размер потребкредита в России впервые превысил 300 000 рублей
Средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов составил 317,7 тыс. руб., что является новым рекордом, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с мартом показатель вырос на 16,1%, а с апрелем 2020 г. — на 37,6%. В целом с начала текущего года средний размер потребкредита в стране увеличился почти на 100 тыс. руб.: в январе он составлял 225,1 тыс. руб.
«Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Поэтому потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне. Соответственно, таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Наибольший средний размер потребкредита в России зафиксирован в Москве, Ямало-Ненецком АО и Подмосковье — 637,6 тыс. руб., 588,3 тыс. руб. и 474,1 тыс. руб. соответственно. Наименьший показатель отмечен в Ростовской области (253,2 тыс. руб.), а также Ставропольском (249,4 тыс. руб.) и Алтайском краях (225,2 тыс. руб.).
Ранее аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что в апреле россияне взяли рекордное число кредитов наличными — 1,67 млн штук. Показатель обновил максимум второй месяц подряд.