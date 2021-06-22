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Биткоин за сутки подешевел более чем на 8%

Ведомости

Курс биткоина за сутки 22 июня упал на 8,10%, до $29 786,18 по состоянию на 16:18 мск, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. За неделю криптовалюта обвалилась на 26,36%.

Стремительней всего биткоин падал утром 21 июня. Тогда он обвалился за 7% за полчаса, до минимума с 8 июня ($32,2 тыс.)

Подешевела также и вторая по капитализации криптовалюта Ethereum. По состоянию на 16:22 мск за сутки она упала до $1772,24 (на 9,60%), а за неделю — на 30,79%.

Обвал криптовалют произошел после того, как власти китайской провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. К 20 июня 26 майнинг-компаниям была прекращена подача электроэнергии. Майнинг в первой половине текущего месяца уже запретили еще в трех регионах КНР: Юньнань, Цинхай и Синьцзян.

Крупные майнеры, в числе которых BTC.TOP и HashCow, начали покидать Китай до официального запрещения майнинга уже в конце прошлого месяца. Тогда, в мае, вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ заявил о необходимости ужесточить требования к добыче и торговле криптовалютами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных