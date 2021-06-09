Исследование: россияне заработали на криптовалюте $600 млн за 2020 год
Россияне за 2020 г. заработали на торговле криптовалютой $600 млн, говорится в исследовании аналитической компании Chainalysis. Таким образом, Россия оказалась на пятом месте по доходам с торговли криптовалютой, на первом месте — криптоинвесторы из США с заработком в $4,1 млрд за прошлый год, на втором месте — инвесторы из Китая с заработком $1,1 млрд, третье место — у Японии с заработком в $0,9 млрд и на четвертом — Великобритания ($0,8 млрд).
Chainalysis рассчитывала прибыль, исходя из информации о депозитах, выводе средств и интернет-трафике на криптовалютных биржах.
«Инвесторы из США в совокупности получили более $4 млрд реализованной прибыли от биткоинов в 2020 г., что более чем в 3 раза больше, чем у Китая, следующей по величине страны. Это может показаться удивительным, учитывая, что Китай исторически имеет самый высокий объем транзакций с необработанной криптовалютой, но, как мы уже говорили ранее, в 2020 г. биржи, ориентированные на США, увидели огромные притоки, которые, по-видимому, были реализованы к концу года, что, вероятно, составляет большую прибыль от торговли кривтовалютой в стране», — говорится в сообщении.
С 1 января этого года в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама платежей цифровыми деньгами. В ноябре прошлого года Минфин подготовил поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые предусматривают лишение свободы владельцев цифровых валют сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте).