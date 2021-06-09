Исследование: россияне заработали на криптовалюте $600 млн за 2020 год

С 1 января этого года в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама платежей цифровыми деньгами. В ноябре прошлого года Минфин подготовил поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые предусматривают лишение свободы владельцев цифровых валют сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте).