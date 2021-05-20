Создатель Ethereum исключил дальнейшее влияние Маска на стоимость криптовалют

«Твиттер Илона Маска — это то, с чем криптопространство столкнулось в прошлом году и в этом году», — сказал Бутерин. «Я думаю, что разумно на этом фоне ожидать немного сумасшествия (от твитов Илона Маска — прим. ред.). Но я действительно думаю, что рынки будут учиться. Илон не будет иметь это влияние вечно», — отметил он.