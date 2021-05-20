Создатель Ethereum исключил дальнейшее влияние Маска на стоимость криптовалют
Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин заявил в интервью CNN Business, что в дальнейшем основатель Tesla Илон Маск не будет иметь такого значительного влияния на криптовалютный рынок, как в настоящее время.
«Твиттер Илона Маска — это то, с чем криптопространство столкнулось в прошлом году и в этом году», — сказал Бутерин. «Я думаю, что разумно на этом фоне ожидать немного сумасшествия (от твитов Илона Маска — прим. ред.). Но я действительно думаю, что рынки будут учиться. Илон не будет иметь это влияние вечно», — отметил он.
За последнюю неделю курс биткоина подешевел почти на 40% — на 19:50 его стоимость составила чуть больше $39 тыс., свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Как сообщал Reuters, на падение стоимости криптовалюты повлияло несколько факторов: первый — это высказывания Илона Маска, объявившего неделю назад, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткоины из-за высокого углеродного следа у майнинга.
На курсе валюты также негативно отразился твит Маска, поже опровергнутый, где бизнесмен якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткоинов. Кроме того, падение цены биткоина спровоцировали китайские власти своим запретом финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями в криптовалюте, также они предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли этим активом.