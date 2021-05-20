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Создатель Ethereum исключил дальнейшее влияние Маска на стоимость криптовалют

Ведомости

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин заявил в интервью CNN Business, что в дальнейшем основатель Tesla Илон Маск не будет иметь такого значительного влияния на криптовалютный рынок, как в настоящее время. 

«Твиттер Илона Маска — это то, с чем криптопространство столкнулось в прошлом году и в этом году», — сказал Бутерин. «Я думаю, что разумно на этом фоне ожидать немного сумасшествия (от твитов Илона Маска — прим. ред.). Но я действительно думаю, что рынки будут учиться. Илон не будет иметь это влияние вечно», — отметил он. 

За последнюю неделю курс биткоина подешевел почти на 40% — на 19:50 его стоимость составила чуть больше $39 тыс., свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Как сообщал Reuters, на падение стоимости криптовалюты повлияло несколько факторов: первый — это высказывания Илона Маска, объявившего неделю назад, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткоины из-за высокого углеродного следа у майнинга.

На курсе валюты также негативно отразился твит Маска, поже опровергнутый, где бизнесмен якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткоинов. Кроме того, падение цены биткоина спровоцировали китайские власти своим запретом финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями в криптовалюте, также они предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли этим активом.

Ранее по теме: Держатели биткоинов создали токен StopElon в знак протеста против твитов Илона Маска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных