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Держатели биткоинов создали токен StopElon в знак протеста против твитов Илона Маска

Ведомости

На рынке криптовалюты появился новый токен под названием StopElon, который создали анонимные пользователи в знак протеста против влияния твитов Илона Маска на стоимость биткоина и других ключевых криптовалют, пишет CNBC. 

«Илон Маск печально известен тем, что безответственно манипулирует рынком криптовалют с помощью своего твиттера. Недавно он написал, что Tesla перестанет принимать биткоины в качестве оплаты и вызвал массовый крах по всему миру», — говорится в заявлении анонимных создателей токена StopElon. 

Токен StopElon запустили 15 мая, спустя четыре дня монета торгуется за $0,00004, а за последние сутки курс вырос на 125%. Его рыночная капитализация уже превысила $22 млн, свидетельствуют данные торгов BoggedFinance. 

Создатели StopElon планируют лишить Илона Маска контроля над Tesla. Для этого они придумали план, который состоит из пяти ступеней. Сейчас они находятся на «первой фазе» — уже запустили сайт, теперь создают фирменные мемы и стикеры.

На последнем этапе создатели StopElon планируют выкупить около 80% акций Tesla, чтобы получить влияние на действия компании. Согласно уставу производителя для внесения крупных изменений нужно быть держателем не менее двух третей ценных бумаг.

Курс биткоина по состоянию на 16:47 мск упал за сутки 19,81% — до $35 195, следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. За неделю биткоин подешевел почти на 40%.

По данным Reuters, у обвала крупнейшей по капитализации криптовалюты есть две причины. Первая — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, объявившего неделю назад, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткоины из-за высокого углеродного следа у майнинга.

На курсе валюты также негативно отразился твит Маска, поже опровергнутый, где бизнесмен якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткоинов.

Кроме того, падение цены биткоина спровоцировали китайские власти своим запретом финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями в криптовалюте, а также предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли этим активом.

Ранее по теме: Курс биткоина упал почти на 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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