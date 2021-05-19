Держатели биткоинов создали токен StopElon в знак протеста против твитов Илона Маска

«Илон Маск печально известен тем, что безответственно манипулирует рынком криптовалют с помощью своего твиттера. Недавно он написал, что Tesla перестанет принимать биткоины в качестве оплаты и вызвал массовый крах по всему миру», — говорится в заявлении анонимных создателей токена StopElon.