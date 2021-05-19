Держатели биткоинов создали токен StopElon в знак протеста против твитов Илона Маска
На рынке криптовалюты появился новый токен под названием StopElon, который создали анонимные пользователи в знак протеста против влияния твитов Илона Маска на стоимость биткоина и других ключевых криптовалют, пишет CNBC.
«Илон Маск печально известен тем, что безответственно манипулирует рынком криптовалют с помощью своего твиттера. Недавно он написал, что Tesla перестанет принимать биткоины в качестве оплаты и вызвал массовый крах по всему миру», — говорится в заявлении анонимных создателей токена StopElon.
Токен StopElon запустили 15 мая, спустя четыре дня монета торгуется за $0,00004, а за последние сутки курс вырос на 125%. Его рыночная капитализация уже превысила $22 млн, свидетельствуют данные торгов BoggedFinance.
Создатели StopElon планируют лишить Илона Маска контроля над Tesla. Для этого они придумали план, который состоит из пяти ступеней. Сейчас они находятся на «первой фазе» — уже запустили сайт, теперь создают фирменные мемы и стикеры.
На последнем этапе создатели StopElon планируют выкупить около 80% акций Tesla, чтобы получить влияние на действия компании. Согласно уставу производителя для внесения крупных изменений нужно быть держателем не менее двух третей ценных бумаг.
Курс биткоина по состоянию на 16:47 мск упал за сутки 19,81% — до $35 195, следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. За неделю биткоин подешевел почти на 40%.
По данным Reuters, у обвала крупнейшей по капитализации криптовалюты есть две причины. Первая — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, объявившего неделю назад, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткоины из-за высокого углеродного следа у майнинга.
На курсе валюты также негативно отразился твит Маска, поже опровергнутый, где бизнесмен якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткоинов.
Кроме того, падение цены биткоина спровоцировали китайские власти своим запретом финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями в криптовалюте, а также предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли этим активом.