Курс биткоина упал почти на 20%

По данным Reuters, у обвала крупнейшей по капитализации криптовалюты есть две причины. Первая — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, объявившего неделю назад, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткоины из-за высокого углеродного следа у майнинга.