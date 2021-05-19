Курс биткоина упал почти на 20%
Курс биткоина по состоянию на 16:47 мск упал за сутки 19,81% — до $35 195, следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. За неделю биткоин подешевел почти на 40%.
Курс второй по капитализации криптовалюты за сутки упал на 29,43%, а в сумме за неделю — на 44,15% — до $2401,89.
По данным Reuters, у обвала крупнейшей по капитализации криптовалюты есть две причины. Первая — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, объявившего неделю назад, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткоины из-за высокого углеродного следа у майнинга.
На курсе валюты также негативно отразился твит Маска, поже опровергнутый, где бизнесмен якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткоинов.
Кроме того, падение цены биткоина спровоцировали китайские власти своим запретом финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями в криптовалюте, а также предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли этим активом.