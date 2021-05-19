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Курс биткоина упал почти на 20%

Ведомости

Курс биткоина по состоянию на 16:47 мск упал за сутки 19,81% — до $35 195, следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. За неделю биткоин подешевел почти на 40%.

Курс второй по капитализации криптовалюты за сутки упал на 29,43%, а в сумме за неделю — на 44,15% — до $2401,89.

По данным Reuters, у обвала крупнейшей по капитализации криптовалюты есть две причины. Первая — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, объявившего неделю назад, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткоины из-за высокого углеродного следа у майнинга.

На курсе валюты также негативно отразился твит Маска, поже опровергнутый, где бизнесмен якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткоинов.

Кроме того, падение цены биткоина спровоцировали китайские власти своим запретом финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями в криптовалюте, а также предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли этим активом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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