Состояние Маска сократилось более чем на $20 млрд после его участия в шоу

В итоге, по данным Forbes, акции Tesla упали на 15%, что привело к снижению собственного капитала Маска более чем на $20 млрд. Так, накануне шоу состояние бизнесмена оценивалось в $166 млрд, а на закрытии торгов в четверг — в $145,5 млрд. На закрытии торгов 13 мая одна бумага Tesla стоила $571,69, следует из информации на бирже Nasdaq.