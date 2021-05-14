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Состояние Маска сократилось более чем на $20 млрд после его участия в шоу

Ведомости

Состояние соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска снизилось более чем на $20 млрд после того, как в субботу он принял участие в программе Saturday Night Live на канале NBC.

В эфире шоу миллиардер рассказал, что страдает синдромом Аспергера — расстройством, которое характеризуется сложностями с общением, восприятием мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий. Кроме того, Маск высмеял собственные смелые бизнес-планы и резко выросшую популярность криптовалют. В частности, Dogecoin он назвал «аферой», хотя ранее публично продвигал его. 

В итоге за сутки эта валюта потеряла около 30% стоимости. Также на 17% подешевел биткоин после того, как бизнесмен заявил, что Tesla временно приостанавливает возможность приобрести автомобили Tesla за криптовалюту, сославшись на быстро растущее использования ископаемого топлива для добычи BTC. 

В итоге, по данным Forbes, акции Tesla упали на 15%, что привело к снижению собственного капитала Маска более чем на $20 млрд. Так, накануне шоу состояние бизнесмена оценивалось в $166 млрд, а на закрытии торгов в четверг — в $145,5 млрд. На закрытии торгов 13 мая одна бумага Tesla стоила $571,69, следует из информации на бирже Nasdaq.

В настоящий момент Маск является третьим в рейтинге самых богатых людей мира. Лидером списка является основатель Amazon Джефф Безос с состоянием почти $184 млрд. За ним следуют глава LVMH Бернар Арно и семья с $181,6 млрд. В пятерку входят также основатель Microsoft Билл Гейтс ($127,7 млрд) и создатель Facebook Марк Цукерберг ($110,8 млрд).

Ранее по теме: Tesla приостановила оплату электромобилей биткойнами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных