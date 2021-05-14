Состояние Маска сократилось более чем на $20 млрд после его участия в шоу
Состояние соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска снизилось более чем на $20 млрд после того, как в субботу он принял участие в программе Saturday Night Live на канале NBC.
В эфире шоу миллиардер рассказал, что страдает синдромом Аспергера — расстройством, которое характеризуется сложностями с общением, восприятием мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий. Кроме того, Маск высмеял собственные смелые бизнес-планы и резко выросшую популярность криптовалют. В частности, Dogecoin он назвал «аферой», хотя ранее публично продвигал его.
В итоге за сутки эта валюта потеряла около 30% стоимости. Также на 17% подешевел биткоин после того, как бизнесмен заявил, что Tesla временно приостанавливает возможность приобрести автомобили Tesla за криптовалюту, сославшись на быстро растущее использования ископаемого топлива для добычи BTC.
В итоге, по данным Forbes, акции Tesla упали на 15%, что привело к снижению собственного капитала Маска более чем на $20 млрд. Так, накануне шоу состояние бизнесмена оценивалось в $166 млрд, а на закрытии торгов в четверг — в $145,5 млрд. На закрытии торгов 13 мая одна бумага Tesla стоила $571,69, следует из информации на бирже Nasdaq.
В настоящий момент Маск является третьим в рейтинге самых богатых людей мира. Лидером списка является основатель Amazon Джефф Безос с состоянием почти $184 млрд. За ним следуют глава LVMH Бернар Арно и семья с $181,6 млрд. В пятерку входят также основатель Microsoft Билл Гейтс ($127,7 млрд) и создатель Facebook Марк Цукерберг ($110,8 млрд).