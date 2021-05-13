Tesla приостановила оплату электромобилей биткойнами
Компания Tesla приостановила покупку электромобилей с помощью биткойна из-за влияния его добычи на экологию, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава компании Илон Маск.
«Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткойнов и транзакций, особенно угля, который производит худшие выбросы среди всех видов топлива», — заявил Маск.
По его словам, Tesla не будет продавать биткойн и начнет использовать его для транзакций, когда он перейдет на более устойчивые источники энергии. Компания рассматривает использование других криптовалют, которые используют меньше 1% энергии при транзакции от показателей биткойна.
«Криптовалюта — хорошая идея на многих уровнях, и мы считаем, что у нее большое будущее, но она не должна наносить большой вред экологии», — подчеркнул Маск.
8 февраля Tesla сообщила о покупке криптовалюты на сумму $1,5 млрд. После заявления компании стоимость криптовалюты стала резко расти. 13 марта курс биткойна впервые в истории превысил отметку в $60 000, обновив исторический максимум. 24 марта компания запустила продажу электромобилей за биткойны.