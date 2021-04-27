Квартальная прибыль Tesla выросла более чем в 27 раз
Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla в I квартале этого года составила $438 млн, что на 2638%, или более чем в 27 раз, превышает сопоставимый показатель 2020 г. в $16 млн, следует из отчетности компании.
Текущий финансовый результат является рекордным для Tesla. Предыдущий максимальный размер чистой прибыли она заработала в III квартале прошлого года — $331 млн.
Квартальная выручка компании выросла на 74% год к году, достигнув $10,39 млрд. Так, в 2020 г. показатель составлял почти $6 млрд. Подобный финансовый результат обусловлен значительным ростом поставок транспортных средств, несмотря на дефицит чипов для автопромышленности в мире, пояснили в Tesla.
В целом объем выпуска автомобилей компании за год вырос на 76%. Так, он составил 180 340 штук после 102 670 в I квартале 2020 г. Положительное влияние на прибыль Tesla оказала также продажа нормативных кредитов на $518 млн, что на 46% больше, чем за год до этого, и биткоинов на $101 млн.
Примечательно, что на фоне публикации отчетности компании ее акции подешевели на премаркете на 2,33%, следует из данных биржи Nasdaq. Так, на закрытии торгов 26 апреля одна бумага Tesla стоила $738,2, тогда как к 15:15 мск сегодня — $721. По утверждению Bloomberg, это связано в тем, что компания не предоставила точную оценку поставок автомобилей в 2021 г.