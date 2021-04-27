Квартальная прибыль Tesla выросла более чем в 27 раз

В целом объем выпуска автомобилей компании за год вырос на 76%. Так, он составил 180 340 штук после 102 670 в I квартале 2020 г. Положительное влияние на прибыль Tesla оказала также продажа нормативных кредитов на $518 млн, что на 46% больше, чем за год до этого, и биткоинов на $101 млн.