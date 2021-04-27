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Квартальная прибыль Tesla выросла более чем в 27 раз

Ведомости

Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla в I квартале этого года составила $438 млн, что на 2638%, или более чем в 27 раз, превышает сопоставимый показатель 2020 г. в $16 млн, следует из отчетности компании.

Текущий финансовый результат является рекордным для Tesla. Предыдущий максимальный размер чистой прибыли она заработала в III квартале прошлого года — $331 млн.

Квартальная выручка компании выросла на 74% год к году, достигнув $10,39 млрд. Так, в 2020 г. показатель составлял почти $6 млрд. Подобный финансовый результат обусловлен значительным ростом поставок транспортных средств, несмотря на дефицит чипов для автопромышленности в мире, пояснили в Tesla.

В целом объем выпуска автомобилей компании за год вырос на 76%. Так, он составил 180 340 штук после 102 670 в I квартале 2020 г. Положительное влияние на прибыль Tesla оказала также продажа нормативных кредитов на $518 млн, что на 46% больше, чем за год до этого, и биткоинов на $101 млн.

Примечательно, что на фоне публикации отчетности компании ее акции подешевели на премаркете на 2,33%, следует из данных биржи Nasdaq. Так, на закрытии торгов 26 апреля одна бумага Tesla стоила $738,2, тогда как к 15:15 мск сегодня — $721. По утверждению Bloomberg, это связано в тем, что компания не предоставила точную оценку поставок автомобилей в 2021 г.

Ранее по теме: Tesla начала продавать электромобили за биткойны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных