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Tesla начала продавать электромобили за биткойны

Ведомости

Американский производитель электромобилей Tesla начал принимать оплату в биткоинах. Об этом в своем Twitter рассказал гендиректор компании Илон Маск.

«Теперь вы можете купить Tesla за биткойны», — написал Маск. По его словам, уплаченные за автомобили Биткойны будут сохранены как биткоины, а не конвертированы в фиатную валюту.

По словам Маска, возможность оплаты автомобиля биткойнами за пределами США будет доступна в конце этого года. По данным издания Decrypt, функция оплаты в биткоинах уже появилась на сайте Tesla. Другие криптовалюты производитель электромобилей не принимает, указано на сайте компании.

8 февраля Tesla сообщила о покупке криптовалюты на сумму $1,5 млрд. После заявления компании стоимость криптовалюты стала резко расти. 13 марта курс биткойна впервые в истории превысил отметку в $60 000, обновив исторический максимум.

Ранее по теме: Tesla вложила в биткойн $1,5 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных