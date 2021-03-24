Tesla начала продавать электромобили за биткойны
Американский производитель электромобилей Tesla начал принимать оплату в биткоинах. Об этом в своем Twitter рассказал гендиректор компании Илон Маск.
«Теперь вы можете купить Tesla за биткойны», — написал Маск. По его словам, уплаченные за автомобили Биткойны будут сохранены как биткоины, а не конвертированы в фиатную валюту.
8 февраля Tesla сообщила о покупке криптовалюты на сумму $1,5 млрд. После заявления компании стоимость криптовалюты стала резко расти. 13 марта курс биткойна впервые в истории превысил отметку в $60 000, обновив исторический максимум.