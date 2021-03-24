Tesla начала продавать электромобили за биткойны

По словам Маска, возможность оплаты автомобиля биткойнами за пределами США будет доступна в конце этого года. По данным издания Decrypt, функция оплаты в биткоинах уже появилась на сайте Tesla. Другие криптовалюты производитель электромобилей не принимает, указано на сайте компании.