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Средний срок ипотеки в России впервые достиг 20 лет

Ведомости

Средневзвешенный срок по выданным в мае этого года ипотечным кредитам обновил максимум с 2018 года и превысил 20 лет (240,4 месяцев), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

«Это максимальный показатель за все время публикации данных, начиная с начала 2018 года», — передает агентство, отмечая, что показатель стабильно растет с октября прошлого года. Тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года увеличился до 225,1 месяца.

При этом российские банки в мае снизили число выданных ипотечных кредитов на 22,5% — до 148,4 тыс. Сумма выдач также упала — на 21,3%, до 433,6 млрд руб. А общий объем задолженности граждан по ипотеке увеличился — на 2,1%, до 10,27 трлн руб. Средняя же ставка по ипотеке в мае осталась на апрельском уровне в 7,3% годовых.

Как сообщали аналитики рейтингового агентства НКР, выдача ипотечных кредитов по итогам 2021 г. может достичь 4,8 трлн руб. против 4,4 трлн в рекордном 2020 году, а при оптимистичных обстоятельствах – и 5 трлн руб.

Ранее по теме: Аналитики ждут новый ипотечный рекорд по итогам года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных