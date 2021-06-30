Средний срок ипотеки в России впервые достиг 20 лет
Средневзвешенный срок по выданным в мае этого года ипотечным кредитам обновил максимум с 2018 года и превысил 20 лет (240,4 месяцев), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.
«Это максимальный показатель за все время публикации данных, начиная с начала 2018 года», — передает агентство, отмечая, что показатель стабильно растет с октября прошлого года. Тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года увеличился до 225,1 месяца.
При этом российские банки в мае снизили число выданных ипотечных кредитов на 22,5% — до 148,4 тыс. Сумма выдач также упала — на 21,3%, до 433,6 млрд руб. А общий объем задолженности граждан по ипотеке увеличился — на 2,1%, до 10,27 трлн руб. Средняя же ставка по ипотеке в мае осталась на апрельском уровне в 7,3% годовых.
Как сообщали аналитики рейтингового агентства НКР, выдача ипотечных кредитов по итогам 2021 г. может достичь 4,8 трлн руб. против 4,4 трлн в рекордном 2020 году, а при оптимистичных обстоятельствах – и 5 трлн руб.