Средний срок ипотеки в России впервые достиг 20 лет

При этом российские банки в мае снизили число выданных ипотечных кредитов на 22,5% — до 148,4 тыс. Сумма выдач также упала — на 21,3%, до 433,6 млрд руб. А общий объем задолженности граждан по ипотеке увеличился — на 2,1%, до 10,27 трлн руб. Средняя же ставка по ипотеке в мае осталась на апрельском уровне в 7,3% годовых.