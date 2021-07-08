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В «Сбере» заявили о росте вероятности резкого повышения ключевой ставки

Ведомости

Вероятность того, что на ближайшем заседании 23 июля совет директоров Банка России повысит ключевую ставку на 1 п.п., значительно выросла на фоне сообщения Росстата о достижении годовой инфляции рекордных за пять лет 6,5%, сообщил журналистам старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Повышение ставок на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании ЦБ РФ становится все более вероятным. У этого есть несколько факторов. Инфляция остается высокой. В июне год к году она составила 6,5% по сравнению с 6% в мае. Хотя ее месячные темпы снижаются — рост цен составил 0,69% в июне по сравнению с майскими 0,74%, их торможение все равно остается медленным», — сказал он.

Кроме того, имеется риск ускорения инфляции из-за ослабления рубля по отношению к мировым валютам, добавил Рапохин. Так, сегодня на фоне падения цен на нефть стоимость доллара впервые с 4 мая превысила 75 руб. Евро на торгах 8 июля дорожал до 88,9 руб., что является максимумом с 29 июня.

О том, что ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки на 1 п.п. 23 июля, ранее заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Кроме того, она пообещала пересмотреть прогноз по инфляции, а когда ЦБ так делает, то «он может повысить ставки значительней», заявил эксперт «Сбера».

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 5,5% годовых. На двух предыдущих заседаниях регулятор повысил ее сразу на 0,5 п.п. Таким образом, она находится на максимальном уровне с июня прошлого года. Ранее ЦБ повышал ключевую ставку более чем на 0,5 п.п. в декабре 2014 г.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые за пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных