В «Сбере» заявили о росте вероятности резкого повышения ключевой ставки

«Повышение ставок на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании ЦБ РФ становится все более вероятным. У этого есть несколько факторов. Инфляция остается высокой. В июне год к году она составила 6,5% по сравнению с 6% в мае. Хотя ее месячные темпы снижаются — рост цен составил 0,69% в июне по сравнению с майскими 0,74%, их торможение все равно остается медленным», — сказал он.