В «Сбере» заявили о росте вероятности резкого повышения ключевой ставки
Вероятность того, что на ближайшем заседании 23 июля совет директоров Банка России повысит ключевую ставку на 1 п.п., значительно выросла на фоне сообщения Росстата о достижении годовой инфляции рекордных за пять лет 6,5%, сообщил журналистам старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
«Повышение ставок на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании ЦБ РФ становится все более вероятным. У этого есть несколько факторов. Инфляция остается высокой. В июне год к году она составила 6,5% по сравнению с 6% в мае. Хотя ее месячные темпы снижаются — рост цен составил 0,69% в июне по сравнению с майскими 0,74%, их торможение все равно остается медленным», — сказал он.
Кроме того, имеется риск ускорения инфляции из-за ослабления рубля по отношению к мировым валютам, добавил Рапохин. Так, сегодня на фоне падения цен на нефть стоимость доллара впервые с 4 мая превысила 75 руб. Евро на торгах 8 июля дорожал до 88,9 руб., что является максимумом с 29 июня.
О том, что ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки на 1 п.п. 23 июля, ранее заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Кроме того, она пообещала пересмотреть прогноз по инфляции, а когда ЦБ так делает, то «он может повысить ставки значительней», заявил эксперт «Сбера».
Сейчас ключевая ставка находится на уровне 5,5% годовых. На двух предыдущих заседаниях регулятор повысил ее сразу на 0,5 п.п. Таким образом, она находится на максимальном уровне с июня прошлого года. Ранее ЦБ повышал ключевую ставку более чем на 0,5 п.п. в декабре 2014 г.