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Банки в июне выдали россиянам рекордное число кредитов наличными

Ведомости

Российские банки в июне этого года выдали населению 1,7 млн кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны с 1991 г. Об этом говорится в исследовании «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающего данными о примерно 97% российских заемщиков.

В годовом выражении показатель вырос на 53%. Так, в июне прошлого года рынок начал «оправляться от последствий первого локдауна», введенного в России ввиду пандемии коронавируса, пояснили эксперты.

По сравнению с маем увеличение составило 8%. По данным аналитиков, это обусловлено преимущественно длинными майскими праздниками.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович выделил несколько причин рекордных выдач потребкредитов в России.

«Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже. Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты. Также влияние оказал сезонный фактор: в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной», — сказал он.

Среди 30 регионов страны, лидирующих по числу предоставленных населению потребкредитов, наибольший рост выдач по сравнению с июнем прошлого года зафиксирован в Татарстане — 75%. В топ-3 вошли также Тюменская область и Санкт-Петербург — 66% и 62% соответственно. По сравнению с маем самый высокий прирост отмечен в Ставропольском крае — 12%, в Омской и Волгоградской областях — по 11% соответственно.

Наименьшая годовая динамика отмечена в Алтайском крае (40%), Саратовской и Омской областях — по 44% соответственно. Самый низкий месячный прирост зафиксирован в Иркутской области (0%), Красноярском крае и Ленинградской области — по 4% соответственно.

Ранее, в начале мая, аналитики компании Frank RG предупредили о начале «кредитного бума» в России. По их словам, это обусловлено повышением ключевой ставки Центробанка, которая сейчас находится на уровне 5,5% годовых, а также замедлением темпа роста экономики страны и падением доходов населения на 3,6% в реальном выражении в I квартале.

Ранее по теме: Как банки зарабатывают рекордные прибыли после пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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