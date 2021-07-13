Банки в июне выдали россиянам рекордное число кредитов наличными

«Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже. Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты. Также влияние оказал сезонный фактор: в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной», — сказал он.