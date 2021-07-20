Стоимость биткоина упала ниже $30 000 впервые с июня
Цена биткоина сегодня к 7:30 мск достигла $29 501, что является минимальным значением с 22 июня, следует из данных биржи Binance. Ранее на протяжении практически месяца криптовалюта торговалась выше порога в $30 000.
Сейчас биткоин чуть вырос в стоимости. Он колеблется вблизи $29 800. В целом за последние сутки валюта потеряла более 5,6% своей цены.
По данным Bloomberg, негативно на биткоине отразились жесткие меры регулирования Китая. Так, по данным Global Times, на данный момент в стране закрылись примерно 90% майнинговых компаний. Опасения связаны с высоким уровнем энергопотребления при производстве криптовалют и их влиянием на традиционные валюты.
Кроме того, вчера министр финансов США Джанет Йеллен призвала американские регуляторы ускорить рассмотрение новых правил контроля за криптовалютами. В целом власти многих государств мира сейчас обращают на эту тему более пристальное внимание, уточнил Bloomberg.
14 апреля стоимость биткоина достигла рекордных $64 854, после чего стала постепенно снижаться. По словам главы подразделения по развитию бизнеса на криптобирже Luno Виджая Айяра, до конца этого года цена валюты будет колебаться в пределах $20 000 – 40 000.