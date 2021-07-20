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Стоимость биткоина упала ниже $30 000 впервые с июня

Ведомости

Цена биткоина сегодня к 7:30 мск достигла $29 501, что является минимальным значением с 22 июня, следует из данных биржи Binance. Ранее на протяжении практически месяца криптовалюта торговалась выше порога в $30 000.

Сейчас биткоин чуть вырос в стоимости. Он колеблется вблизи $29 800. В целом за последние сутки валюта потеряла более 5,6% своей цены.

По данным Bloomberg, негативно на биткоине отразились жесткие меры регулирования Китая. Так, по данным Global Times, на данный момент в стране закрылись примерно 90% майнинговых компаний. Опасения связаны с высоким уровнем энергопотребления при производстве криптовалют и их влиянием на традиционные валюты.

Кроме того, вчера министр финансов США Джанет Йеллен призвала американские регуляторы ускорить рассмотрение новых правил контроля за криптовалютами. В целом власти многих государств мира сейчас обращают на эту тему более пристальное внимание, уточнил Bloomberg.

14 апреля стоимость биткоина достигла рекордных $64 854, после чего стала постепенно снижаться. По словам главы подразделения по развитию бизнеса на криптобирже Luno Виджая Айяра, до конца этого года цена валюты будет колебаться в пределах $20 000 – 40 000.

Ранее по теме: Криптобиржа Binance отреагировала на запрет деятельности в Великобритании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных