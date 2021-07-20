Стоимость биткоина упала ниже $30 000 впервые с июня

По данным Bloomberg, негативно на биткоине отразились жесткие меры регулирования Китая. Так, по данным Global Times, на данный момент в стране закрылись примерно 90% майнинговых компаний. Опасения связаны с высоким уровнем энергопотребления при производстве криптовалют и их влиянием на традиционные валюты.