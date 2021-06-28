Криптобиржа Binance отреагировала на запрет деятельности в Великобритании

«Binance Group приобрела BML в мае 2020 года и еще не открыла свой бизнес в Великобритании и не использовала нормативные разрешения FCA», — пояснили в Binance. Там подчеркнули, что «активно следят» за изменениями в политике национальных регуляторов, «серьезно» относятся к обязательствам соблюдать их требования и применяют «совместный подход к работе» с властями.