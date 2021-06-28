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Криптобиржа Binance отреагировала на запрет деятельности в Великобритании

Ведомости

Решение Управления по контролю за финансовой деятельностью (FCA) Великобритании о запрете деятельности юрлица Binance Markets Limited (BML) на территории страны не повлияет на услуги, предоставляемые сайтом Binance.com. Об этом биржа криптовалют Binance сообщила в своем Twitter.

«Уведомление FCA не оказывает прямого влияния на услуги, предоставляемые на Binance.com. Наши отношения с нашими пользователями не изменились», — говорится в сообщении. В Binance пояснили, что BML «является отдельным юридическим лицом и не предлагает никаких продуктов или услуг через веб-сайт».

«Binance Group приобрела BML в мае 2020 года и еще не открыла свой бизнес в Великобритании и не использовала нормативные разрешения FCA», — пояснили в Binance. Там подчеркнули, что «активно следят» за изменениями в политике национальных регуляторов, «серьезно» относятся к обязательствам соблюдать их требования и применяют «совместный подход к работе» с властями.

Решение британских властей не повлияло на стоимость биткоина. Как следует из данных портала CoinMarketCap, по состоянию на 14:28 мск стоимость биткоина за сутки выросла на 3,79% до $34 097, при этом двумя часами ранее даже поднималась выше отметки в $35 000. В целом за выходные первая криптовалюта подорожала почти на $4 тыс.

Накануне (FCA) объявила, что криптовалютная биржа Binance не может заниматься деятельностью, требующей лицензирования, на территории страны. Как уточняла Financial Times (FT), регулятор потребовал от Binance к 30 июня прекратить рекламу и промоакции в Великобритании, а также отображать на своем сайте и в социальных сетях уведомление, что компании BML не разрешено заниматься регулируемой деятельностью в стране.

Кроме того, британский регулятор предупредил об опасности инвестирования в криптоактивы в целом, отметив, что большинство компаний, предлагающих подобные услуги, не имеют лицензий в стране, и инвесторы не смогут претендовать на компенсацию убытков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных