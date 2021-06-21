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Набиуллина назвала самую опасную стратегию сбережений

Ведомости

Криптовалюта является самой опасной стратегией сбережений, вложение денег в нее может привести к огромным потерям, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

«И предвосхищая вопрос – самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно», — сказала Набиуллина.

По ее словам, одна из самых лучших консервативных стратегий сбережений – депозиты. Набиуллина посоветовала копить в той же валюте, в которой человек будет тратить. «Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги», — рассказала председатель ЦБ. Она отметила, что на валютном рынке намного проще потерять, чем заработать.

Многие, по ее словам, начали вкладывать в фондовый рынок из-за большей доходности, однако есть риски. Она рекомендовала внимательно изучать продукты и критически относиться к их рекламе. Есть риски и при покупке недвижимости. Цены на недвижимость после перегрева могут падать, также не гарантирована возможность быстро ее продать «Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто», — объяснила Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных