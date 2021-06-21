Набиуллина назвала самую опасную стратегию сбережений

По ее словам, одна из самых лучших консервативных стратегий сбережений – депозиты. Набиуллина посоветовала копить в той же валюте, в которой человек будет тратить. «Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги», — рассказала председатель ЦБ. Она отметила, что на валютном рынке намного проще потерять, чем заработать.