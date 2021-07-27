«Коммерсантъ»: объем пенсионных накоплений россиян в НПФ достиг рекорда
Объем накоплений россиян в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) к концу первого полугодия достиг 3 трлн руб., увеличившись на 1,7% за первые шесть месяцев 2021 г., следует из расчетов «Коммерсанта», основанных на оперативной информации соответствующих организаций.
При этом количество клиентов НПФ сокращается. Так, за II квартал текущего года оно снизилось на 55 700 человек. В итоге к 30 июня показатель впервые с начала 2019 г. опустился ниже 37 млн.
В то же время в конце II квартала объем накоплений клиентов, хранящих средства в Пенсионном фонде России (ПФР), превысил 2 трлн руб. Этими деньгами управляют госкорпорация ВЭБ.РФ или частные управляющие компании (УК). Общее число таких граждан превысило 38 млн. В итоге примерно 75 млн жителей России на конец первого полугодия имели 5 трлн руб. пенсионных накоплений.
Уменьшение клиентской базы и НПФ, и ПФР обусловлено смертями граждан, чьи пенсионные накопления могут получить правопреемники. Еще одной причиной являются единовременные выплаты лицам по пенсионным основаниям в случае недостатка на их счетах средств для назначения накопительной пенсии. В 2021 г. в связи с этим клиентская база НПФ снизилась на 168 000 человек.
Денежный прирост пенсионных накоплений происходит благодаря инвестиционному доходу, получаемого УК. Это на данный момент перекрывает отток средств.