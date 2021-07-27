«Коммерсантъ»: объем пенсионных накоплений россиян в НПФ достиг рекорда

Уменьшение клиентской базы и НПФ, и ПФР обусловлено смертями граждан, чьи пенсионные накопления могут получить правопреемники. Еще одной причиной являются единовременные выплаты лицам по пенсионным основаниям в случае недостатка на их счетах средств для назначения накопительной пенсии. В 2021 г. в связи с этим клиентская база НПФ снизилась на 168 000 человек.