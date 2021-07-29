Число выявленных за полгода финансовых пирамид выросло в полтора раза
Банк России в январе — июне этого года выявил 146 финансовых пирамид, что в полтора раза превосходит показатель аналогичного периода 2020 г., следует из материалов регулятора.
«Регулятор объясняет такой всплеск активизацией недобросовестных участников рынка на фоне восстановления экономической активности и растущего интереса граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными темами и направлениями, например привлекают средства в псевдокриптовалюты», — пояснили в ЦБ.
Отмечается, что свыше половины подобных организаций осуществляли свою деятельность в интернете. Кроме того, увеличилось число тех, кто действуют только через социальные сети и мессенджеры. Отмечается, что злоумышленники стали склонять граждан к вложению средств в криптовалюты и псевдокриптовалюты, а также в проекты, которые рекламируют извлечение прибыли за счет участия в создании «криптофермы».
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в интервью агентству «Прайм» рассказал, что чаще всего люди сами вовлекаются в финансовые пирамиды. По его словам, это не всегда происходит осознанно. Например, иногда человек «забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами».
В целом в первом полугодии было обнаружено 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 16,6% больше, чем в тот же период 2020 г. Почти половина из выявленных компаний приходится на так называемых «черных» кредиторов. Таковых обнаружено 344 против 386 годом ранее.
Еще 239 выявленных организаций представляют собой нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это на 70% больше, чем в январе — июне прошлого года.
За 2020 г. ЦБ обнаружил на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности. Их число сократилось по сравнению с предыдущим годом. В 2019 г. таковых было выявлено 2600.