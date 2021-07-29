Число выявленных за полгода финансовых пирамид выросло в полтора раза

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в интервью агентству «Прайм» рассказал, что чаще всего люди сами вовлекаются в финансовые пирамиды. По его словам, это не всегда происходит осознанно. Например, иногда человек «забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами».