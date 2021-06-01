ЦБ начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности

Ранее Банк России сообщил, что в I квартале текущего года получил 39 300 жалоб от жителей на кредитные организации – на 1,7% больше, чем в сопоставимый период 2020 г. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия мошенников, тогда как в предыдущий период – 2,7%. При этом наибольшая доля жалоб на банки – 34,1% – пришлась на услуги потребительского кредитования. Примерно каждое шестое из подобных обращений касалось проблем с реструктуризацией долга на фоне пандемии коронавируса.