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ЦБ начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности

Ведомости

Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности, сообщила пресс-служба регулятора.

Cейчас в базу загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Уточняется, что в перечне представлены компании, выявленные с 2020 г., впоследствии он будет регулярно обновляться.

Публикация списка позволит своевременно предупреждать потребителей о рисках, связанных с подобными компаниями. ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций. Регулятор принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения других мер.

Ранее Банк России сообщил, что в I квартале текущего года получил 39 300 жалоб от жителей на кредитные организации – на 1,7% больше, чем в сопоставимый период 2020 г. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия мошенников, тогда как в предыдущий период – 2,7%. При этом наибольшая доля жалоб на банки – 34,1% – пришлась на услуги потребительского кредитования. Примерно каждое шестое из подобных обращений касалось проблем с реструктуризацией долга на фоне пандемии коронавируса. 

Ранее по теме: Число жалоб клиентов на банковских мошенников выросло более чем в 2,5 раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных