ЦБ начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности, сообщила пресс-служба регулятора.
Cейчас в базу загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Уточняется, что в перечне представлены компании, выявленные с 2020 г., впоследствии он будет регулярно обновляться.
Публикация списка позволит своевременно предупреждать потребителей о рисках, связанных с подобными компаниями. ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций. Регулятор принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения других мер.
Ранее Банк России сообщил, что в I квартале текущего года получил 39 300 жалоб от жителей на кредитные организации – на 1,7% больше, чем в сопоставимый период 2020 г. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия мошенников, тогда как в предыдущий период – 2,7%. При этом наибольшая доля жалоб на банки – 34,1% – пришлась на услуги потребительского кредитования. Примерно каждое шестое из подобных обращений касалось проблем с реструктуризацией долга на фоне пандемии коронавируса.