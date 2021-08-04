Россияне стали меньше жаловаться на банки

Растет и число жалоб на мисселинг (продажа одного продукта под видом другого). Таковых зафиксировано 1700, что на 37,8% больше, чем в первом полугодии 2020 г. Из общего числа жалоб на мисселинг 49,3% пришлось на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), 14,2% — на услуги накопительного страхования жизни (НСЖ). ИСЖ и НСЖ в основном продаются через банки, где их предлагают клиенту как альтернативу вкладу, с более высокой доходностью. В январе Банк России разослал очередное информационное письмо участникам рынка, где напомнил о недопустимости такого подхода: граждан зачастую не уведомляют об особенностях и рисках данных продуктов, а также не рассказывают об их отличиях от вкладов, которые застрахованы в АСВ.