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В Госдуме готовят закон о возврате незаконно изъятых пенсионных накоплений

Ведомости

Госдума в октябре может принять законопроект, согласно которому негосударственные страховые фонды будут обязаны по решению суда восстанавливать пенсионные накопления россиян, незаконно перечисленные в другие страховые компании, сообщают «Известия».

Как пояснил изданию глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, из-за переходов из одного фонда в другой граждане уже потеряли «миллиарды рублей». Так, формально человек вправе перевести средства в другую организацию раз в пять лет без потери дохода от инвестиций. Однако из-за мошеннических схем, в том числе «подсовывания договоров без объяснений», люди теряют деньги.

Из пояснительной записки к проекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» следует, что сейчас законом не предусмотрена «возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным». Восстановить накопительную пенсию можно в судебном порядке, однако иногда гражданам в этом отказывают.

«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — сказано в пояснениях к законопроекту.

Инициативу готовы поддержать во всех фракциях Госдумы, выяснили «Известия». Предполагается, что закон может вступить в силу с 1 июля 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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