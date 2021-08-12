В Госдуме готовят закон о возврате незаконно изъятых пенсионных накоплений
Госдума в октябре может принять законопроект, согласно которому негосударственные страховые фонды будут обязаны по решению суда восстанавливать пенсионные накопления россиян, незаконно перечисленные в другие страховые компании, сообщают «Известия».
Как пояснил изданию глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, из-за переходов из одного фонда в другой граждане уже потеряли «миллиарды рублей». Так, формально человек вправе перевести средства в другую организацию раз в пять лет без потери дохода от инвестиций. Однако из-за мошеннических схем, в том числе «подсовывания договоров без объяснений», люди теряют деньги.
Из пояснительной записки к проекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» следует, что сейчас законом не предусмотрена «возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным». Восстановить накопительную пенсию можно в судебном порядке, однако иногда гражданам в этом отказывают.
«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — сказано в пояснениях к законопроекту.
Инициативу готовы поддержать во всех фракциях Госдумы, выяснили «Известия». Предполагается, что закон может вступить в силу с 1 июля 2022 г.