В Госдуме готовят закон о возврате незаконно изъятых пенсионных накоплений

Как пояснил изданию глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, из-за переходов из одного фонда в другой граждане уже потеряли «миллиарды рублей». Так, формально человек вправе перевести средства в другую организацию раз в пять лет без потери дохода от инвестиций. Однако из-за мошеннических схем, в том числе «подсовывания договоров без объяснений», люди теряют деньги.