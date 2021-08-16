Прокуроры могут получить доступ к банковской тайне в рамках коррупционных дел
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг. В нем президент поручил Генпрокуратуре и ЦБ до ноября разработать предложения по получению прокурорами доступа к банковской тайне при расследовании дел о коррупции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции», — сказано в документе.
В апреле 2020 г. ЦБ комментировал идею МВД облегчить доступ правоохранителей к банковской тайне: ЦБ выступал против, так как он оперативно информирует правоохранительные органы о противоправных действиях банкиров.
Тогда министр внутренних дел Владимир Колокольцев направлял председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере. При выявлении признаков противоправных действий в банках ЦБ оперативно информирует об этом правоохранительные органы – Генпрокуратуру, правоохранителей и иные федеральные госорганы, подчеркивал представитель ЦБ «Ведомостям».