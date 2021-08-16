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Прокуроры могут получить доступ к банковской тайне в рамках коррупционных дел

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг. В нем президент поручил Генпрокуратуре и ЦБ до ноября разработать предложения по получению прокурорами доступа к банковской тайне при расследовании дел о коррупции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции», — сказано в документе.

В апреле 2020 г. ЦБ комментировал идею МВД облегчить доступ правоохранителей к банковской тайне: ЦБ выступал против, так как он оперативно информирует правоохранительные органы о противоправных действиях банкиров.

Тогда министр внутренних дел Владимир Колокольцев направлял председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере. При выявлении признаков противоправных действий в банках ЦБ оперативно информирует об этом правоохранительные органы – Генпрокуратуру, правоохранителей и иные федеральные госорганы, подчеркивал представитель ЦБ «Ведомостям». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных