Прокуроры могут получить доступ к банковской тайне в рамках коррупционных дел

Тогда министр внутренних дел Владимир Колокольцев направлял председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере. При выявлении признаков противоправных действий в банках ЦБ оперативно информирует об этом правоохранительные органы – Генпрокуратуру, правоохранителей и иные федеральные госорганы, подчеркивал представитель ЦБ «Ведомостям».